La propagation de la COVID-19 ralentit au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La propagation de la COVID-19 perd de la vitesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où 84 nouveaux cas ont été enregistrés ce lundi, pour un total de 5835 depuis le début de la pandémie.

Trois décès s'ajoutent au bilan de la région, qui en compte 147 jusqu'à maintenant. C'est la cinquième fois au cours des sept derniers jours que le nombre de nouveaux cas confirmés est inférieur à 100. La diminution constante du nombre de cas actifs depuis une semaine est aussi un indicateur encourageant.

Les autorités régionales de la santé en dénombraient 1039 le 1er décembre, comparativement à 758 ce jeudi. En revanche, le réseau régional de la santé demeure très fragile avec 61 personnes hospitalisées, dont huit aux soins intensifs.Le CIUSSS a pris la décision de faire passer le nombre de lits de soins intensifs de six à dix au cours des derniers jours afin de mieux répondre aux besoins.

La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, refuse de se réjouir pour l'instant. «Les chiffres sont à la baisse, mais est-ce qu'ils vont le demeurer ? C'est ce qu'on va voir, a-t-elle dit. Mais je le savais que les citoyens seraient sérieux. On va continuer d'être prudents et on va passer à travers.»

Éclosion levée au CHSLD Isidore-GauthierL'éclosion est officiellement terminée au CHSLD Isidore-Gauthier d'Alma. Les personnes infectées en sont toutes rétablies.Les travailleurs et résidents de l'établissement peuvent tourner la page sur cet épisode difficile qui durait depuis plusieurs semaines.

Au total, 71 personnes ont été contaminées, 44 employés et 27 résidents, dont certains n'ont pas survécu. Dans ce cas précis, la configuration des lieux a été un facteur déterminant dans la propagation du virus.