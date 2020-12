Le «New Deal» de Devimco pour développer le Bassin Peel

Devimco propose un «New Deal» à la Ville de Montréal pour encadrer le développement de projets immobiliers dans la métropole, dont celui du Bassin Peel où le promoteur détient déjà la moitié des terrains industriels à requalifier.

Le grand patron de Devimco, Serge Goulet, souhaite que l’on «revoie nos habitudes» pour «préparer une relance rapide et forte de l’économie, particulièrement au centre-ville», a-t-il dit lundi au cours d’une conférence virtuelle.

Il veut ériger au Bassin Peel 4000 unités d’habitation, dont 1000 familiales, mais le projet – présenté en 2018 et qui a passé à travers le processus de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) – est toujours en attente d’un feu vert.

«On a un exemple ici d’un projet qui pourrait participer à la relance et qui, pour l’instant, attend aux portes de la ville», a dit l’homme d’affaires ayant contribué à la métamorphose du quartier Griffintown, de l’autre côté du canal de Lachine.

Le quadrilatère visé cette fois est formé des rues Wellington, Bridge, Mill ainsi que du Bassin Peel. Enclavé et mal aimé, le secteur devrait selon Devimco comprendre une gare du Réseau express métropolitain (REM) le long de la rue Wellington. Le promoteur immobilier a offert de contribuer financièrement à la construction de celle-ci, mais il attend depuis deux ans une réponse de la Ville.

«Il n’y a rien de plus performant pour désenclaver et desservir ce secteur-là qu’une gare de train», a dit M. Goulet, qui voudrait par ailleurs que le Bassin Peel obtienne le même coefficient de densité que Griffintown, soit 9, alors qu’il doit passer de 3 à 5 dans les plans actuels. Il parle d’une «fortune» potentielle qui serait redonnée à la Ville et aux citoyens.

En plus des 4000 unités d’habitation anticipées, le secteur, qui serait une zone d’innovation, compterait 800 000 pieds carrés de bureaux, d’ateliers et de laboratoires, ainsi que 200 000 pieds carrés d’équipements communautaires et de patrimoine industriel restauré. En tout, cinq millions de pieds carrés seraient développés.

Un «New Deal»

Serge Goulet, qui va proposer mercredi devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain la mise en place de six critères de performance pour «permettre aux développeurs d’en faire plus» et pour «permettre à la Ville d’évaluer cet apport supplémentaire» selon une grille d’évaluation, espère aussi la mise sur pied d’une table de concertation pour faire débloquer le projet du Bassin Peel. Le fédéral, le provincial et la Ville y siègeraient selon ses vœux et l’on rendrait des comptes tous les trois mois.

Pour la gare du REM au Bassin Peel, qui coûterait 25 millions $ environ selon Serge Goulet, il est question de redevances de transport pouvant aller jusqu’à 200 millions $ pour la Caisse de dépôt et placement du Québec, maitre d’œuvre du train électrique via sa filiale CDPQ Infra.

«Ça retourne à la Caisse, donc dans nos poches», a-t-il dit, mentionnant que la requalification du secteur de 2,3 km pourrait générer à terme, selon le zonage et le coefficient de densité retenus, une dizaine de milliards de dollars d’investissements.

Pas de stade sur les maquettes

Pour l’instant, aucun stade de baseball n’est «dessiné», mais le groupe Claridge de Stephen Bronfman continue à avancer, selon Serge Goulet. «[...] Ça marche avec ou sans stade. Vous le voyez, il n’y a pas de stade de dessiné, je n’ai d’ailleurs jamais présenté de stade de baseball», a indiqué M. Goulet.

Rappelons qu’un groupe d’investisseurs - dont fait partie l’homme d’affaires Stephen Bronfman - visant un retour d’un club de baseball à Montréal privilégie le bassin Peel pour la construction d’un domicile en sol montréalais.

Le groupe avait notamment déposé un projet en ce sens à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en mai 2019. L’OCPM avait alors refusé de se prononcer «sur la base des informations parcellaires dont elle dispose», mentionnant «qu’aucune étude en mesurant les impacts économiques, sociaux et environnementaux n’a été portée à la connaissance de la commission».

Les développements sont toutefois plutôt rares dans ce dossier depuis que le gouvernement du Québec a confirmé qu’il n’avait pas l’intention d’investir dans un projet de stade à Montréal.

Depuis, un projet de garde partagée avec les Rays de Tampa Bay a fait les manchettes, le commissaire Rob Manfred s’étant dit ouvert à l’idée.