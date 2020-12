Les policiers interviennent au campement Notre-Dame

Des dizaines de policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) interviennent lundi matin au campement de la rue Notre-Dame pour procéder à son démantèlement.

Des agents à vélo, à cheval et en voiture sont présents sur les lieux depuis environ 6h. Des postes de commandements ont aussi été déployés sur les lieux.

Hier, un avis d’évacuation d’urgence a été lu à voix haute à une cinquantaine de campeurs «purs et durs».

«Le réveil est pas mal brutal. On nous a avisés hier [dimanche] qu'ils étaient prêts à nous évincer, on a réussi à gagner du temps jusqu'à ce matin, les gros cubes sont supposés arriver seulement à 9 h, mais on ne croyait pas avoir les policiers qui sont là», a mentionné à TVA Nouvelles l'un des résidents du campement.

Samedi, un feu a réduit en cendres une tente sans faire de blessés. Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a néanmoins jugé nécessaire de demander le démantèlement du campement érigé cet été.

Les risques d’incendie sont multipliés par l’usage des poêles à gaz, des génératrices, des systèmes de chauffage d’appoint ou même des bougies, a expliqué Louise Desrosiers, chef de section du SIM, pour justifier cette décision. C’est d’ailleurs une chandelle renversée qui est à l’origine du feu de samedi.

Des conteneurs pour entreposer les effets personnels des campeurs doivent arriver sur les lieux à 9h.

Campement Notre-Dame

27 juillet : Une dizaine d’itinérants érige un campement de «huit» tentes sur le site.

21 août : Une pétition pour sauver le campement voit le jour.

25 août: On observe une quarantaine de tentes sur ce site. Le nombre grimpera jusqu’à 123 à l’automne.

27 août : Valérie Plante annonce l’ouverture de trois sites d’hébergement d’urgence, représentant 850 chambres, invitant par le fait même les itinérants du campement à s’y diriger.

24 novembre : La Ville lance une «mise à l’abri solidaire» avec des intervenants pour convaincre les sans-abris à joindre des ressources. Une soixantaine de tentes sont toujours sur place.