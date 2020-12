Loi 21 : un avocat affirme que ses propos ont été «mal interprétés»

L'avocat qui avait fait un lien entre la loi 21 et les lois de Nuremberg, promulguées par le régime nazi pour persécuter les Juifs, a assuré lundi matin qu'il n'a jamais voulu faire une telle comparaison et que ses propos ont été mal interprétés.

• À lire aussi: La loi 21 violerait les droits fondamentaux

«Certains ont vu cela comme une équivalence entre la loi 21 et les lois de Nuremberg. Je veux être clair, une telle représentation de mes paroles est une complète distorsion de ce que je voulais dire. Je n'ai pas suggéré, et je ne suggérerais jamais, que le contexte social, économique ou historique dans lequel ces lois ont été adoptées et notre situation actuelle sont équivalentes», a soutenu Azim Hussain.

Écoutez l'entrevue de Jacques Saada qui est membre du C.A du Musée de l'Holocauste de Montréal avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Les propos tenus par Me Hussain, qui veut faire invalider la Loi sur la laïcité de l'État, ont suscité la controverse durant le weekend. Plusieurs experts ont estimé qu'il s'agissait d'un dérapage excessif et très maladroit.

Or l'avocat représentant la Coalition Inclusion Québec a estimé que ses propos de vendredi dernier ont été «mal interprétés» et que selon lui il était «clair» qu'il avait fait usage d'exemples extrêmes et «hypothétiques».

Limite à la clause dérogatoire

«La question juridique est de savoir si en droit il y a des limites à la clause dérogatoire ou si, en matière de droit constitutionnel, une clause dérogatoire protégerait une loi d'un contrôle juridictionnel, quelle que soit la gravité de la violation des droits», a expliqué Me Hussain.

Il a ajouté que le tribunal devra «tracer une ligne» entre une situation où la clause nonobstant peut être invoquée et où elle ne serait pas acceptable.

«Le tribunal devra garder en tête que cette ligne devra prendre en compte la possibilité d'exemples qui, aujourd'hui, nous en conviendrions, sont scandaleux et ne doivent pas être protégés. La loi 21 doit être jugée sur ses mérites, mais sur la base de principes qui dureront pour les décennies à venir», a-t-il Me Hussain.

De son côté, le juge Marc-André Blanchard a assuré qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une réelle comparaison.

«Je tiens à vous rassurer que j'avais compris votre comparaison comme étant purement rhétorique», a indiqué le magistrat.

Les plaidoiries du procès sur la loi sur la laïcité se poursuivent aujourd'hui, avec les avocats de la Commission scolaire English-Montréal font leurs représentations.

Il s'agit du dernier groupe opposé à la loi à se prononcer. Par la suite, le Procureur général du Québec viendra défendre la léglislation.