Opération vaccination: «On pourrait avoir de belles surprises»

Sachant que le partage des 249 000 doses du vaccin de Pfizer par province ou territoire se fera par prorata de sa population, le Québec recevrait assez de doses pour 28 000 personnes.

Est-ce réaliste de croire que 75% de la population sera vaccinée au cours des prochains mois?

• À lire aussi: Un tiers des Canadiens prêts à se faire vacciner le plus tôt possible

• À lire aussi: Opération vaccination au Québec: aînés et personnel des CHSLD en priorité

«C’est réaliste, mais pas avec le nombre de doses promises par le gouvernement fédéral avant le 31 mars», a expliqué la pharmacienne et professeure Diane Lamarre au TVA Nouvelles de 18h.

«Mais d’avril à septembre, ça devrait être possible et on pourrait avoir de belles surprises. Le vaccin de Johnson & Johnson est en voie d’être homologué, donc si on a trois ou quatre vaccins, on sera peut-être capable d’accélérer le processus et de faire en sorte qu’on offre la vaccination de façon plus large au deuxième trimestre.

«Mais à ce moment-ci, les plus vulnérables représentent le groupe cible pour le premier trimestre d’ici le 31 mars.»

Mme Lamarre a mis en garde la population en ce qui est de l’importance de recevoir les deux doses, car il sera crucial de se les faire administrer tour à tour.

«Le grand défi de la vaccination est de ne pas perdre les gens entre la première et la deuxième dose, prévient-elle. L’efficacité est mesurée après les deux doses. Une seule dose pourrait créer une forme de résistance. C’est très important.»

Ne pas oublier la 2e dose

Pour sensibiliser la population, Mme Lamarre propose des cartes de rappels ou autres méthodes pour que l’ensemble de la campagne soit une réussite.

«Nos systèmes de relance ne sont pas irréprochables au Québec. Il va falloir que tout le monde mette l’épaule à la roue pour sensibiliser les gens pour être sûr de ne pas oublier la deuxième dose avec la bonne date.»

Le ministre provincial de la Santé Christian Dubé a identifié lundi trois groupes de personnes qui se verront administrer le vaccin prioritairement : les résidents en CHSLD, les travailleurs de la santé et les personnes en RPA.

Puisque le vaccin nécessite deux doses, environ 28 000 Québécois pourraient être immunisés d’ici la fin du mois et près de 650 000 Québécois pourraient être vaccinés au cours des trois premiers mois de 2021, grâce aux vaccins de Pfizer et de Moderna, selon les estimations du gouvernement.

Les CHSLD en priorité

La Santé publique estime qu’environ 40 000 aînés seront ciblés dans un premier temps par cette campagne de vaccination historique contre la COVID-19. Le personnel qui œuvre à leurs côtés sera également immunisé en parallèle.

«Il y a plus de 30 000 personnes en CHSLD, donc elles seront toutes vaccinées dans la première campagne», estime Mme Lamarre.

Après les CHSLD, les quelque 325 000 travailleurs du réseau de la santé seront ciblés.

Près de 7000 travailleurs de la santé sont présentement en congé de maladie ou préventif.