Publication Instagram partagée un million de fois: un jouet à chaque enfant malade de Sainte-Justine

Une publication Instagram du Ritz-Carlton Montréal promettant pour chaque partage un jouet à un enfant malade du CHU Sainte-Justice a été relayée plus d’un million de fois dimanche et lundi, dépassant largement l'objectif de la campagne.

«Les gens partageaient cette vidéo, parce que la cause était forte et que ça les a touchés, surtout avec la COVID-19. L’hôpital était très heureux et ne s’attendait pas à ça», explique Katia Piccolino, directrice des relations publiques et commandites chez le Ritz-Carlton Montréal.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Pour l'hôtel et le centre hospitalier pédiatrique, c'est donc mission accomplie: tous les enfants malades recevront un cadeau à temps pour Noël.

Les jouets, même ceux reçus en surplus, seront distribués aux enfants le 20 décembre par les employés, affirme Mme Piccolino. Un père Noël sera même sur place pour saluer les patients depuis la fenêtre de leur chambre.

Devant l'ampleur du succès de la campagne, la publication originale a été retirée, puis remise en ligne avec un texte de remerciement aux internautes l’ayant partagée et une invitation à donner à la fondation CHU Sainte-Justine. Le Ritz-Carlton Montréal continuera néanmoins d’utiliser ses plateformes pour amasser des dons, notamment pour le Grand sapin de Ste-Justine, assure Mme Piccolino.

Une publication qui fait réagir

Après son message de remerciement, la page Instagram de la Fondation Sainte-Justine a reçu de nombreux commentaires négatifs, dont certains accusant le Ritz-Carlton Montréal de vouloir profiter de la cause des enfants malades pour se faire de la publicité.

Mme Piccollino assure que ce n'était pas l'intention de l'hôtel, ajoutant que le Ritz-Carlton Montréal s’implique depuis cinq ans auprès du CHU Sainte-Justine.

Même si le message original a été retiré du réseau social, le Ritz-Carlton Montréal reçoit toujours des appels de gens qui souhaitent donner des jouets ou encore contribuer à la cause.

«On les réfère au site de Sainte-Justine [...], mais on peut vous dire que chaque enfant aura un jouet », a affirmé Mme Piccolino.