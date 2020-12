Un Canadien conduit 1600 km pour amener une famille jusqu'en Alaska

Une famille devant se rendre en Alaska lors d’une intense tempête de neige a eu la chance de tomber sur un ranger qui les a conduits pour les 1600 derniers kilomètres.

Lynn Marchessault, ses deux adolescents ainsi que leur chien et leur chat devaient partir de la Géorgie pour se rendre à Fort Wainwright à Fairbanks pour rejoindre son mari Tim qui est militaire.

Le voyage devait avoir lieu plus tôt cette année, mais en raison des restrictions de voyage liées à la COVID, la fermeture de la frontière et la tonne de documents à recevoir, ils ont finalement pu partir en novembre.

Lynn a rempli le camion qu’elle venait d’acheter et la remorque qu’elle avait louée et toute la famille est partie. Les 5000 premiers km se sont bien passés, mais après avoir traversé la frontière, tout s’est effondré.

Plus ils avançaient vers le nord, plus la météo devenait difficile. Les pneus du camion glissaient et ils ont manqué de lave-glace. Ils ont décidé de s’arrêter dans une station-service.

Complètement épuisée et au bord des larmes, Lynn est tombée sur une femme qui lui a confirmé que ses pneus étaient malheureusement des pneus d’été.

Après un passage dans un magasin pour acheter des pneus d’hiver, les Marchessault sont allés dormir dans un motel. C’est à ce moment que la bonne Samaritaine a lancé un appel à tous sur Facebook pour trouver un conducteur pour amener la petite famille jusqu’en Alaska.

C’est à ce moment que Gary Bath est entré en jeu. Le ranger a l’habitude d’entraîner les militaires canadiens dans l’Arctique. Il était le candidat parfait pour conduire les 1600 derniers km.

Il a fallu environ une journée pour arriver à la frontière. À l’exception d’une crevaison rapidement réparée, tout s’est bien passé.

Les Marchessault n’oublieront pas de sitôt cette mésaventure, mais surtout la générosité des Canadiens qui ont décidé de les aider.