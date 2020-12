Un passage au rouge qui dérange dans la MRC de la Matapédia

Le passage au niveau d’alerte rouge dans l’est du Bas-Saint-Laurent suscite le mécontentement dans la MRC de la Matapédia où il n’y a eu que 27 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

« Nos citoyens, nos entreprises, sont très prudents depuis le début, mais la reconnaissance de ces efforts-là n'est pas là. La population se sent bafouée par cette décision-là», a lancé la préfète de La Matapédia, Chantal Lavoie.

La MRC de La Matapédia, qui fait partie des quatre MRC de l’est du Bas-Saint-Laurent désormais au palier d’alerte maximal, compte moins de cinq cas actifs et aucune éclosion sur son territoire.« Si c'était la région dans sa globalité qui était rouge, ce serait plus facile à digérer. Mais avec un tel "scindement" du territoire, c'est plus difficile. On peut comprendre qu'il y a des MRC voisines qui ont des difficultés plus importantes, mais ici ce n'est pas le cas », a expliqué Mme Lavoie.

La santé publique du Bas-Saint-Laurent indique comprendre que ce changement de niveau d'alerte engendre de la déception, mais explique qu’il n’y avait que deux options viables: faire basculer tout le territoire du Bas-Saint-Laurent en rouge ou scinder la région en deux, soit l’est et l’ouest.

Les autorités de la santé ajoutent que les frontières entre les MRC de l’est sont quasi inexistantes puisque les déplacements d’une région à l’autre sont très nombreux.« C’est comme ça depuis le début de la pandémie, il y aura toujours des déplacements entre nos régions, mais notre région se porte bien », a nuancé Mme Lavoie.

Les élus de la Matapédia songent à faire des représentations politiques auprès des autorités de la santé pour les convaincre de ramener la MRC de la Matapédia au palier d'alerte orange.