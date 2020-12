COVID-19 : plus de 20 millions de cas détectés en Europe

Plus de 20 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe depuis l’arrivée du virus sur le continent début 2020, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, mardi.

Les 52 pays de la région constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les États-Unis et le Canada (15,4 millions de cas) et l’Amérique latine (13,6 millions). Au total, plus de 67 millions de cas de Covid-19 ont été détectés dans le monde depuis le début de la pandémie.

Ces sept derniers jours, la région a recensé près de 40 % de tous les nouveaux cas détectés dans le monde, mais la progression du virus semble s’y stabiliser, avec une baisse de 2 % des cas par rapport à la semaine précédente. Environ 236 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne ont été enregistrés ces sept derniers jours dans la région.