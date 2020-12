COVID-19: un autre record d’hospitalisations dans la Capitale-Nationale

Après avoir battu un record d’hospitalisations la veille, la Capitale-Nationale a atteint un nouveau sommet, mardi, avec 124 patients hospitalisés en raison du coronavirus.

La situation reste critique dans la région de Québec, qui a fait état mardi de 146 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures. Six personnes sont mortes de complications liées au virus, portant le total à 486 depuis le début de la crise sanitaire.

Lundi, Le Journal rapportait un record de 116 personnes hospitalisées, dont 11 aux soins intensifs. Hier, ces chiffres ont encore grimpé. Huit patients supplémentaires occupent maintenant un lit à l’hôpital tandis que 13 nécessitent des soins aigus.

Le portrait est également loin de s’améliorer au Manoir Sully, où 16 résidents et deux employés ont reçu un diagnostic positif. On y compte désormais 96 usagers et 10 employés infectés.

L’éclosion à la Résidence Sainte-Anne continue elle aussi de prendre de l’ampleur, particulièrement chez les travailleurs. Neuf employés s’ajoutent à la liste des porteurs du virus, pour un total de 19.

Éclosion à l’urgence de l’hôpital de Chicoutimi

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la situation s’améliore, alors que 74 nouvelles infections ont été comptabilisées. Soixante et une personnes sont toujours hospitalisées, dont huit aux soins intensifs.

Il y a tout de même 97 éclosions toujours en cours. Pour le Dr Donald Aubin, directeur régional de santé publique, la baisse du nombre de cas est une «bonne nouvelle», mais la situation demeure «inquiétante» dans toute la région et la «pression reste forte» sur le système de santé.

Lors d’un point de presse, en après-midi, le Dr Aubin a aussi confirmé que l’urgence de l’hôpital de Chicoutimi est en éclosion depuis lundi et que des activités de dépistage sont en cours.

Les hôpitaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean réduiront de 30 à 40% leurs activités aux blocs opératoires. Cela représente «300 chirurgies de moins par semaine», a précisé la Dre Marlène Landry, directrice des services professionnels du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Une légère remontée des cas est remarquée dans Chaudière-Appalaches, où l'on dénombre 59 personnes nouvellement infectées. Lundi, la région enregistrait 48 nouveaux cas, le total quotidien le plus bas des sept derniers jours. Un nouveau décès s’ajoute également au bilan.