Si l’annonce de l’arrivée des premiers vaccins au Canada d’ici la fin de l’année a insufflé une dose d’optimisme partout au pays, plusieurs questions demeurent en suspens quant à son déploiement au sein de la population à long terme.

Pour Mario Dumont, la principale question reste de savoir si la population du Canada, en général, sera vaccinée une saison après les autres pays.

«Si vous me tordiez un bras pour vous répondre aujourd’hui, je vous répondrais oui», dit-il.

Malgré tout, c’est une bonne nouvelle que nous annonçait Justin Trudeau lundi. Après de nombreuses tergiversations, le Canada commencera finalement à vacciner sa population en même temps que les autres pays du G7.

Mais pour la grande majorité de la population, l’attente risque d’être longue.

«On nous fait un peu patienter. On nous donne des biscuits soda en attendant le plat principal parce qu’on est dans la deuxième tablée, compare l’animateur. On sait qu’on va avoir quelque chose [...], mais on n’est pas encore dans le peloton des premiers pays vaccinés.»

Il croit que la différence pourrait être visible cet été, quand les Britanniques, les Français ou encore les Américains auront recommencé à vivre «normalement» ou à voyager, pendant que nous attendons toujours nos doses.

Une question de mathématiques

Au Québec, ce seront entre 22 000 et 28 000 personnes qui seront vaccinées d’ici le 4 janvier, pour un total d’environ 700 000 d’ici le 31 mars.

Ce nombre de doses est suffisant pour vacciner l’ensemble des résidents en CHSLD, les travailleurs du réseau de la santé, les personnes vivant en RPA et les communautés isolées et éloignées, soit les quatre clientèles prioritaires. Le nombre de doses devrait également permettre de commencer la vaccination des 80 ans et plus, sans plus.

«Au 31 mars, on n’a même pas encore fini nos clientèles prioritaires. Oui on a des vaccins, oui on commence à vacciner et oui c’est une bonne nouvelle, mais je ne pense pas qu’on est au même rythme que les autres pays du G7», note Mario Dumont.

Pour les adultes qui ne souffrent d’aucune maladie chronique et qui ne sont pas des travailleurs essentiels, la vaccination pourrait s’échelonner jusqu’à l’automne, craint Mario Dumont.

Il faudra voir au cours des prochaines semaines combien de nouveaux vaccins seront approuvés par Santé Canada et combien de doses le pays recevra. La capacité des provinces à vacciner en masse sera elle aussi mise à l’épreuve.