«J’ai bu»: au-delà du festif

Le groupe de musique originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean Québec Redneck Bluegrass Project proposera le 11 décembre son nouvel album intitulé «J’ai bu», un cinquième opus en carrière que le groupe offrira exceptionnellement sous la forme d’un livre.

«J’ai bu, ça ne fait pas nécessairement référence juste à l’alcool ou au fait d’avoir bu quelque chose, indique d’emblée Nicolas Laflamme, un des quatre membres du groupe. J’ai bu, ça peut aussi vouloir dire j’ai vécu, j’ai savouré, j’ai découvert, j’ai fait l’expérience, j’ai absorbé quelque chose. On trouvait que ça avait beaucoup de sens.»

«Et en même temps, on est un band qui adore faire la fête, picoler, et prendre une brosse, ajoute-t-il en riant. Mais c’est aussi beaucoup plus que ça.»

Cette nouvelle proposition musicale très festive et bien rythmée, qui arrive d’ailleurs à point en ce mois de décembre plus isolé, s’en trouve également enrichi du fait qu’un livre se greffe cette fois-ci à l’album. En plus des paroles des treize titres de ce nouvel opus, les fans de Québec Redneck Bluegrass Project auront également accès à une chronologie faisant état du parcours du groupe jusqu’à aujourd’hui, dont leur rencontre improbable en Chine en 2007, à plusieurs photos d’archives, à des recettes ainsi qu’à des anecdotes de tous genres.

«Ça va être un beau cadeau pour le monde qui aime le band parce qu’on se faisait tout le temps poser la question concernant le fait qu’on se soit formés en Chine, poursuit le musicien. Ils vont l’avoir la réponse, dans nos termes, comme on veut le dire.»

Pas de spectacles en ligne

Le groupe, populaire pour ses sonorités bluegrass et ses textes riches et bien ancrés dans la fougue du trad québécois, devait initialement partir en tournée à l’été 2020, mais la pandémie a inévitablement bousculé les choses.

La série de spectacles s’est transformée en un temps d’arrêt dont les quatre membres de la formation, Jean-Philippe Tremblay, surnommé JP Le Pad, Nicolas Laflamme, surnommé Capitaine Cool, François Gaudreault et Madeleine Bouchard ont su profiter pour enrichir leur livre comme leur album.

«On a saisi l’occasion d’avoir du temps plus que d’habitude pour jouer, raconte celui qui manie la mandoline, le bouzouki (un instrument à cordes ressemblant à un luth), le banjo ténor et l’accordéon. Et le livre qui était supposé avoir peut-être une centaine de pages à l’origine, se retrouve à être un ouvrage de 240 pages. Donc c’est quand même assez cool.»

Pour les adeptes des spectacles de Québec Redneck Bluegrass Project, également désigné sous l’acronyme QRBP, il faudra attendre encore un peu, les formules web actuelles ne convenant pas tout à fait à l’énergie et à ce qui fait l’identité du groupe.

«On respecte beaucoup toutes les formules, toute l’innovation qui est apportée présentement en situation de COVID, les gens qui font des shows en ligne, des shows de cuisine, mais ça ne nous ressemble pas vraiment, explique Nicolas Laflamme. L’expérience QRBP, c’est vraiment en show, en vrai, avec les gens. On prend toujours une bière avec le monde avant. Pendant le show, il y a un échange d’énergie exceptionnel, et après le show, souvent, on continue à faire le party avec le monde. On continue à réfléchir à une façon qui pourrait “fitter” avec nous autres, mais disons que pour l’instant, il n’y a pas de projet qui tient. On espère qu’il va y avoir des shows à l’été 2021.»

Le livre/album «J’ai bu» de Québec Redneck Bluegrass Project sera disponible à partir du 11 décembre.