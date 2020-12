L'Alberta enregistre le pire bilan au pays

Tandis que Québec a laissé planer la menace d'un nouveau confinement complet mardi, d'autres provinces ont renforcé leurs mesures de lutte contre la COVID-19.

C'est notamment le cas de l'Alberta, qui a dévoilé mardi le pire bilan au pays en terme de nouvelles infections avec 1727 cas et 9 décès de plus.

Devant la seconde vague qui déferle présentement plus fort dans cette province que n'importe où ailleurs au Canada, le premier ministre Jason Kenney, guère partisan des mesures de confinement, a dû se résigner à ordonner la fermeture des salles à manger dans les restaurants et les bars, des gyms et des salons de coiffure.

Les commerces de détail, eux, pourront demeurer ouverts, mais ne pourront accueillir que 15 % de leur nombre de clients habituel.

Ces restrictions demeureront en place au moins quatre semaines.

«Si nous ne prenons pas de mesures plus fortes maintenant, nous savons que des centaines, potentiellement des milliers d'Albertains pourraient mourir», a reconnu le premier ministre Jason Kenney, avant d'ajouter qu'il ne peut «pas laisser ça se produire».

Le système de santé de l'Alberta se trouve présentement sous haute pression avec 654 patients atteints de la COVID-19, dont 112 aux soins intensifs. En comparaison, le Québec compte 835 patients atteints par le virus dans ses hôpitaux, dont 114 aux soins intensifs, et ce, malgré une population deux fois plus grande.

AFP

Confinement prolongé

Il faut dire qu'imposer un confinement semble porter ses fruits ailleurs au pays. Au Manitoba, l'une des provinces les plus durement touchées par la seconde vague, 245 infections et 13 décès ont été rapportés mardi.

Si les décès continuent de s'accumuler plus vite au Manitoba que n'importe où ailleurs au pays au prorata de la population, le nombre de nouveaux cas par jour, lui, a chuté de près de la moitié depuis l'imposition d'un confinement complet dans la province il y a trois semaines.

Ce confinement sera d'ailleurs reconduit au moins jusqu'au début de 2021, a annoncé le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin.

Amélioration

Plus à l'est, le Québec et, surtout, l'Ontario ont affiché des baisses de leur nombre de nouveau cas.

Dans le cas du Québec, la baisse a été minime en vertu d'un bilan de 1564 infections et 36 décès, soit une poignée de contaminations de moins que la veille (1577).

L'amélioration a été plus substantielle en Ontario, qui venait de battre son record pendant trois journées d'affilée.

La province la plus populeuse du pays, en vertu d'un bilan cumulant 1676 cas et 10 décès, est finalement repassée sous la barre des 1700 cas par jour pour la première fois depuis le 26 novembre dernier.

Dans les Maritimes, le Nouveau-Brunswick (5 cas) et la Nouvelle-Écosse (7 cas) sont demeurées les deux provinces les plus touchées par le virus.

Au total, 5975 tests positifs ont été recensés au pays lors des dernières 24 heures, tandis que 90 décès ont été signalés d'un océan à l'autre. Le bilan canadien atteint maintenant les 429 034 cas et 12 867 morts.

La situation au Canada:

Québec: 154 740 cas (7313 décès)

Ontario: 130 910 cas (3808 décès)

Alberta: 72 028 cas (640 décès)

Colombie-Britannique: 38 718 cas (543 décès)

Manitoba: 19 376 cas (420 décès)

Saskatchewan: 10 597 cas (66 décès)

Nouvelle-Écosse: 1383 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 541 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 351 cas (4 décès)

Nunavut: 220 cas

Île-du-Prince-Édouard: 80 cas

Yukon: 54 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 423 059 cas (12 867 décès)