Le 2 Pierrots, pour une dernière fois

Après 46 ans d’existence, la boîte à chanson Le 2 Pierrots tirera sa révérence lors d’un ultime concert – virtuel celui-là – samedi.

Avec la fermeture de l’établissement du Vieux-Montréal annoncée le mois dernier, qui sera concrétisée avec ce spectacle, tombe un des derniers bastions de la chanson québécoise.

«La culture québécoise vient de perdre un gros morceau», croit le chansonnier Serge Lachapelle qui chantait déjà au 2 Pierrots quand le Vieux-Montréal s’appelait encore Montréal. «Il y en a beaucoup qui ont appris à connaître Plume [Latraverse] pis [Paul] Piché ici, qui ont réalisé qu’on avait nous aussi, au Québec, nos classiques.»

La propriétaire de l’établissement de la rue Saint-Paul, Marilou Sciascia Ruel, mentionne la «tristesse immense [...] pour le public, les chansonniers et le staff, mais aussi pour moi» qu’entraîne cette fermeture.

C’est elle qui avait lancé la nouvelle le 8 novembre dans un message sur la page Facebook de l’établissement, prenant soin de remercier tout son monde. En entrevue avec l'Agence QMI, elle affirme que c'est la pandémie de COVID-19 qui aura eu raison du 2 Pierrots. «Je ne voyais pas le moment où on pourrait rouvrir de façon convenable, raconte-t-elle. Je ne suis pas une fille de demi-mesure et je ne voulais pas ouvrir à 200 personnes, toutes à deux mètres de distance.»

Le père de Mme Sciascia Ruel, Robert Ruel, avait fondé la boîte à chanson en 1974, imposant dès lors aux chansonniers un quota de chansons francophones. «On a toujours eu comme objectif de perpétuer cette culture-là, proprement québécoise et francophone», explique celle qui a pris la relève.

Ainsi, quiconque foulait les planches de la vénérable institution montréalaise devait chanter 70 % de ses morceaux dans la langue des Leclerc et Vigneault. «Si on avait le malheur de s’essayer à 65 % et qu’on se faisait pincer, on passait au cash», se souvient M. Lachapelle.

Les boîtes à chanson, fortes d’une ambiance festive, devenaient un lieu rassembleur dont les chansonniers étaient les piliers. Or, ces endroits physiques de passation de la culture se font de plus en plus rares, explique le professeur de musicologie à l’UQAM, Danick Trottier. «Là, c’est un pas de plus en direction d’un univers musical surtout numérique.»

M. Trottier demeure optimiste quant à l’avenir de la chanson québécoise et francophone, mais ne cache pas une certaine crainte. «Il y a bien sûr des signes probants de la vitalité de la musique québécoise, mais dans l’ensemble, on remarque que le public se tourne surtout vers l’international et les plateformes en ligne.»

Pour Mme Sciascia Ruel, une page se tourne, mais l’histoire du 2 Pierrots n’est pas finie pour autant. «Je ne sais pas encore comment, mais Le 2 Pierrots va continuer à vivre.»

D’ici là, les nostalgiques de la boîte pourront écouter et regarder leurs chansonniers préférés lors du concert virtuel «2 Pierrots, pour une dernière fois», le 12 décembre.:

Le 2 Pierrots

70 %: pourcentage de chansons francophones exigé des chansonniers

80: nombre de chansons jouées par soir, en moyenne

600: nombre d’entrées par soir, en moyenne

La chanson que s’arrachaient les chansonniers: «Embarque ma belle», de Kaïn.

La chanson qu’on entendait immanquablement lors d’une soirée au 2P: «Coeur de loup», de Philippe Lafontaine.

SOURCE : Le 2 Pierrots