Les Québécois conscients, mais confus face aux changements climatiques

De plus en plus de Québécois ont envie de contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais le grand public s'avère grandement confus lorsqu'il est question de cet enjeu, selon l'édition 2020 du Baromètre de l'action climatique développé par l'Université Laval.

Selon ce sondage, 79 % des Québécois (74 % en 2019) jugent qu'il est urgent d'agir pour limiter les changements climatiques et 78 % (76 % en 2019) se disent prêts à en faire davantage, des nombres en légère augmentation par rapport à l'an dernier.

Signe que les consciences évoluent, 71 % des répondants ont aussi laissé entendre qu'ils sont soucieux de l'image qu'ils projettent quant à la valeur environnementale de leurs choix, contre 55 % l'an dernier.

Au-delà des belles intentions, les Québécois sont toutefois bien moins au rendez-vous au moment d'agir. À preuve, presque tous les répondants (90 %) ont assuré qu'ils posent des gestes pour le climat, mais moins de la moitié d'entre eux ont opté pour des mesures qui ont un réel impact, comme éviter d'utiliser sa voiture ou l'avion, ou encore, réduire sa consommation de viande.

Les Québécois ont «l'impression qu'ils peuvent faire leur part en adoptant de petits gestes moins contraignants», en a conclu Valériane Champagne St-Arnaud, professeure de marketing à l'Université Laval.

Également, à peine 6 % des Québécois admettent ne pas comprendre grand-chose au concept des changements climatiques. En revanche, en grattant un peu, les chercheurs ont remarqué que la grande majorité des répondants échoueraient à un examen sur la question.

Par exemple, plus de 80 % des citoyens ont admis ne pas être en mesure d'expliquer ce que signifient des expressions comme «empreinte carbone» ou «économie verte».

Les chercheurs estiment qu'il est important de faire plus d'éducation en matière d'environnement et de changement climatique, afin de dissiper la confusion qui règne à ce sujet et de canaliser la bonne volonté des Québécois.

Ces résultats sont tirés d'un sondage mené en ligne par la firme Léger auprès de 2003 adultes québécois, du 14 au 19 septembre dernier.