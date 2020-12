Neil Young abandonne ses poursuites contre Donald Trump

Neil Young a abandonné, de son propre chef, ses poursuites contre la campagne présidentielle de Donald Trump, qu'il accusait d'avoir utilisé sa musique sans son accord.

Les cadres de la campagne du président sortant auraient en effet passé deux de ses chansons, «Rockin In The Free World» et «Devil's Sidewalk», lors de rassemblements, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Conséquemment, Neil Young avait porté plainte en août, mais ce lundi, l'affaire a été classée sans suite.

Donald Trump et Neil Young sont en guerre ouverte depuis que celui qui était alors candidat à la présidence avait passé «Rockin' In The Free World» après avoir annoncé son intention de se présenter, en 2015.

Puis alors qu'il était président, en 2018, et cet été. «Ce n'est PAS ok pour moi», avait tweeté Neil Young cet été, déclarant son dégoût pour la campagne du candidat républicain.

Et après qu'une nouvelle vidéo du président le montre arriver sur scène au pied du mont Rushmore au son de «Like a Hurricane», Neil Young a à nouveau fait part de son écœurement.

«Je suis solidaire avec les Lakota Sioux et ce n'est PAS ok pour moi», a-t-il tweeté. Son commentaire fait référence aux peuples indigènes chassés de leurs terres sacrées quand de l'or a été découvert dans la région.