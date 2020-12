Non à l’instrumentalisation du génocide juif!

J’ai hésité pendant plusieurs heures avant de rédiger ce texte, car je ne savais pas par où commencer pour décrire l’horreur et le sentiment de dégoût qui m’ont envahie en prenant connaissance de la dérive et en lisant les propos évoqués par l’avocat, Azim Hussein, qui a porté l’odieux de comparer les lois de Nuremberg à la loi 21 sur la laïcité que le gouvernement a adoptée le 19 juin 2019 pour protéger les citoyens et l’État québécois de toute dérive religieuse dans certains secteurs professionnels !

Oui, vous avez bien lu. Secteurs professionnels !

Je ne saurais vous dire l’ampleur de mon indignation comme Québécoise d’adoption, juive de naissance et de culture, d’avoir pris connaissance des propos tenus par cet avocat qui tente de contrer et de bloquer la loi 21 sur la laïcité devant la justice!

Rappelons que les Lois de Nuremberg, basées sur l’antisémitisme nazi, ont été mises en place pour discriminer et protéger le drapeau, la citoyenneté du Reich, le sang et l’honneur allemand, visant principalement à exclure les Juifs de la société allemande ce qui conduira plus tard à la sordide solution finale.

Comment peut-on oser comparer une loi basée sur le sang et l’honneur et faire valoir que la loi 21 sur la laïcité est discriminatoire, qu’elle vise à exclure alors qu’elle évoque tout le contraire?

Parce que l’agenda est autre!

Nous nous devons de résister contre toutes ces tentatives qui se nourrissent de dérives pour empêcher la neutralité de l’État tant souhaitée par nombre de Québécois d’adoption, dont pléthore de confession juive ou musulmane, sont venus au Québec pour vivre dans un climat hors de toute emprise religieuse.

Parce que ça commence par là et nous le savons que ce ne sera jamais assez ! L’agenda de celles et ceux qui contestent la neutralité de l’État est autre !

Cet agenda opère dans une autre sphère! Celle d’imposer la religion en se servant de manière détournée d’un passé peu glorieux dans l’histoire de l’humanité, qui a entraîné la mise à mort délibérée de plus de 6 millions d’êtres humains, dont un million et demi d’enfants, au seul motif qu’ils étaient nés juifs.

Un Québec déconfessionnalisé

Le Québec a été en 1967, l’hôte de l’exposition universelle sous le thème de Terre des Hommes. Depuis ces années, l’évolution vers les écoles laïques, la liberté d’expression, la liberté de culte et la laïcité n’ont cessé de croître pour le bien-être égalitaire de tous et toutes.

Faisons en sorte que le Québec reste ce qu’il est depuis : une terre ouverte pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Déconfessionnalisée!

La religion a sa place dans un espace personnel, spirituel et individuel. Elle n’a pas sa place dans la collectivité qui doit se reconnaître, entre autres, dans un espace éducationnel neutre.

Justice

Dans un procès, il doit y avoir justice et apparence de justice or, les dés semblent pipés lorsque le juge manque à son devoir d’impartialité en ne réagissant pas aux propos diffamatoires de l’avocat Hussein et en bafouant ainsi au passage la mémoire de millions de Juifs assassinés et les 74 % de la population québécoise francophone qui appuient l’interdiction de signes religieux dans les services publics, entérinée dans la loi 21.

Aux juges, aux avocats et aux organismes qui défendent la loi 21 en cour, ne permettez pas qu’une poignée d’individus empêchent notre évolution vers un monde meilleur où tout un chacun occupe une place privilégiée dans un État de droit solide et laïque, socle de toute démocratie.

Nous nous devons de rester vigilant devant cette vague d’occidentophobie et anti-laïcité, qui déferle dans le monde actuel.

Evelyne Abitbol, ex-conseillère spéciale à la diversité à l’Assemblée nationale

Et tous les Québécois de culture juive laïque ainsi que celles et ceux que les propos ont indigné.