Oppositions à Québec: la campagne de vaccination contre la COVID-19 bien accueillie

Les premières étapes de la campagne de vaccination au Québec ont été bien reçues par les partis d’opposition à l’Assemblée nationale.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi que près de 28 000 Québécois pourront être vaccinés d’ici le 4 janvier prochain. Des aînés en CHSLD et des membres de leur personnel soignant pourraient même recevoir les premières doses dès la semaine prochaine.

«Je dois reconnaître qu'hier on a eu de la transparence, de la clarté et de la planification. Il était temps que le gouvernement du Québec se mette à travailler comme ça. Il était temps que la CAQ comprenne que plus on est transparents, plus on rassure les gens», a lancé mardi le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Photo d'archives

Le député solidaire a notamment salué la publication en ligne des avis du Comité sur l'immunisation au Québec (CIQ), sur lesquels le gouvernement Legault se base pour déterminer quels groupes recevront les premiers vaccins.

«Les avis du CIQ sont publics, il y a une stratégie transparente, il y a un processus décisionnel qui est clair et il y a de la planification, a poursuivi M. Nadeau-Dubois. Je veux dire que je trouve que le gouvernement a bien travaillé hier, et on souhaiterait que, dans d'autres dossiers, il ait la même approche, aussi transparente, aussi planifiée et aussi claire.»

Le ton était similaire du côté du chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, qui s’est montré satisfait de l’annonce gouvernementale d’hier. Toutefois, il s’agit d’une petite quantité de vaccins, ce qui signifie que les Québécois devront continuer à respecter les règles sanitaires pendant encore un bon bout de temps, a-t-il souligné.

Photo d'archives, Stevens Leblanc

La cheffe libérale Dominique Anglade, elle, s’est montrée plus succincte. «Bien, c'est le tout début. Jusqu'à présent, il a répondu aux questions, a-t-elle déclaré à propos du ministre Dubé. Maintenant, ça va être dans le déploiement de tout ça qu'on va voir les choses dès la semaine prochaine.»

Photo d'archives

Où est le «général»?

Libéraux et péquistes estiment toutefois que le grand responsable de l’opération vaccination, le sous-ministre Jérôme Gagnon, devrait aussi répondre aux questions des journalistes, comme c’est le cas à Ottawa et ailleurs au pays. Ce dernier a été qualifié de «général» de cette campagne historique, par le premier ministre François Legault.

Du côté de Québec solidaire, on n’est pas du même avis. «Moi, je m'attends à ce que les gens qui sont imputables des décisions répondent aux questions, a dit Gabriel Nadeau-Dubois. Si c'est M. Dubé qui prend les décisions, c'est à lui de répondre aux questions. Moi, je n'ai pas de revendication particulière en ce qui a trait à entendre M. Gagnon. Si M. Dubé est capable de répondre, c'est lui le ministre, qu'il réponde.»