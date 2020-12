Personne ne craignait pour la sécurité de la petite Rosalie à la Maison Marie-Rollet

En avril 2018, lorsque Audrey Gagnon s’est fait montrer la porte de la ressource d’hébergement Marie-Rollet après y avoir prononcé une menace sérieuse à son intervenante, personne ne craignait pour la sécurité de Rosalie, sa mère n’ayant jamais été agressive envers elle.

Au jour deux des audiences publiques présidées par la coroner Géhane Kamel, c’est le témoignage de l’intervenante psychosociale d’Audrey Gagnon qui a retenu une bonne partie de la journée jusqu’à maintenant.

Celle qui, jusqu’en septembre 2020, occupait un emploi à la maison d’hébergement pour femmes en difficulté a souligné que les liens qui l’unissaient à Audrey Gagnon avait d’abord été «cordiale et chaleureux» avant de se détériorer peu à peu.

«À la mi-séjour, on voyait un changement de comportement. À plusieurs reprises elle s’est mise en colère après moi et m’insultait», a dit l’intervenante dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Le 12 avril, une rencontre était prévue avec Gagnon puisque, la veille, elle avait quitté la ressource alors que Rosalie dormait seule dans une chambre.

«Elle était sur la défensive et m’a demandé c’était quoi mon fucking problème. Lorsque je suis sortie, elle a dit à l’autre intervenante que j’étais toujours sur son dos, qu’elle allait me tuer et me faire brûler vive», a raconté la dame qui cumule dix ans d’expérience.

C’est à ce moment que la décision de faire quitter la mère de famille a été prise, «en équipe», selon ce que mentionné par l’intervenante.

Un appel a été fait à la direction de la protection de la jeunesse, qui avait demandé à être avisée si la mère quittait la ressource, mais le message a été laissé sur une boite vocale, sans plus.

Ne sachant pas trop où passer la nuit avec sa fille, Gagnon a demandé «à plusieurs reprises» aux intervenantes de la Maison si elle «pouvait rester un soir de plus».

Devant une réponse négative, et plusieurs appels infructueux pour se trouver une autre ressource, elle a finalement fait savoir qu’un ami allait l’héberger elle et sa fille, sans toutefois accepter de dévoiler le nom de l’ami en question aux intervenantes.

«Lorsque la décision a été prise que madame quitte, est-ce que vous aviez des craintes ou des inquiétudes pour la sécurité de l’enfant», a questionné Me Marco Robert qui représente les intérêts d’Audrey Gagnon.

«On avait certaines inquiétudes en lien avec sa routine de vie. Audrey se levait parfois tard et elle avait des retards, mais rien concernant sa dangerosité puisqu’elle n’a jamais été agressive envers sa fille», a-t-elle ajouté, catégorique.