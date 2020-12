Québec injecte 865 000$ sur trois ans pour les jeunes de Montréal-Nord

Les organismes communautaires qui œuvrent auprès des jeunes de Montréal-Nord recevront 865 000 $ sur trois ans grâce au renouvellement d’une entente avec Québec; une augmentation de 75 000 $ par rapport à la dernière entente triennale.

Cet argent permettra à des organismes de réaliser des projets favorisant la réussite scolaire, le développement de l’employabilité et des compétences et le vivre-ensemble.

L’an dernier, une étude réalisée pour l’arrondissement de Montréal-Nord et d’autres organisations locales, faisait état d’une proportion de personnes défavorisées «particulièrement élevée» chez les jeunes de 18 ans et moins du quartier, comparativement à ailleurs sur le territoire montréalais. On y relevait aussi un sous-financement des organismes nord-montréalais.

Aux yeux de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, la bonification de 25 000 $ par an prévue dans la nouvelle entente est une «excellente nouvelle pour Montréal-Nord». «C’est un accroissement du budget et c’est dédié strictement pour les jeunes de Montréal-Nord», a-t-elle ajouté, lors de l’annonce faite mardi.

«J’invite les organismes de Montréal-Nord qui souhaitent proposer un projet à le faire. On parle de projets qui permettront aux jeunes d’avoir une première expérience de travail, qui favoriseront leur accessibilité à la culture ou, encore, qui leur permettront de développer leurs compétences académiques ou professionnelles», a dit Mme Rouleau.

Le précédent «Plan d'action collectif de Montréal-Nord – Priorité jeunesse», doté d’une enveloppe de 790 000 $, avait permis de financer une dizaine de projets et de rejoindre quelque 3000 jeunes de 2017 à 2020.

Deux projets offrant des expériences professionnelles à des jeunes, menés par Les Fourchettes de l'Espoir et le Centre des jeunes l'Escale de Montréal-Nord, ont été reconduits, ainsi qu’une initiative de l’organisme Qu'en dit Raton? qui permet de présenter des pièces de théâtre à la jeunesse.

«Le plan d’action Priorité jeunesse répond d’abord à des statistiques comparativement plus importantes à Montréal-Nord que sur le reste de l’île : celles du décrochage scolaire, des taux de chômage importants, des jeunes ménages à faible revenu, des jeunes sans diplôme», a indiqué Moaad Boussekri, co-directeur intérimaire de la Table de quartier Montréal-Nord.

«Ce que l’on constate, c’est que les jeunes, enfants et familles de Montréal-Nord ont besoin qu’on leur offre des actions beaucoup plus structurantes et les organismes et concertations ont besoin de financement beaucoup plus important pour répondre à la complexité et à la multiplicité des défis systémiques vécus par ces jeunes du quartier», a ajouté M. Boussekri.

«La jeunesse nord-montréalaise a d’ailleurs grandement été impactée sur différents niveaux par la pandémie et les mesures de confinement», a-t-il observé.