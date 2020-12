Rosemont--La Petite-Patrie: Des citoyens dénoncent l'attitude du maire Croteau

Des citoyens de l'arrondissement Rosemont--La Petite-Patrie déplorent le manque d'écoute et l'attitude de leur maire, François William Croteau, l'accusant de ne pas travailler pour l'ensemble des citoyens de son arrondissement.

«Après avoir questionné le maire sur certains sujets chauds, en personne et par écrit, je me suis aperçu que je ne pouvais pas participer sur sa page (Facebook) officielle et que celle-ci était cachée pour moi», a affirmé M. Vasily, un résident de l’arrondissement qui n'a pas voulu donner son nom complet en raison de son emploi.

«Un élu n'a pas le droit de bloquer des citoyens, surtout pour les faire taire», a-t-il ajouté. M. Vasily a porté plainte à l’Ombudsman de Montréal et attend toujours une réponse de l’organisation.

Page Facebook

Ce n’est pas la seule instance où la gestion de la page Facebook de M. Croteau a fait sourciller dernièrement.

Le 26 novembre, le maire de Rosemont a répondu sèchement à un internaute qui commentait un texte d’opinion sur sa page. «Vous êtes vraiment un maître dans votre domaine. Je comprends qu’on vous ait engagé. Vous êtes divertissant de mauvaise foi en tout cas. Au plaisir», a écrit le maire.

CAPTURE D'ÉCRAN / 24 HEURES / AGENCE QMI

Quelques jours avant, M. Croteau avait partagé des photos d’un amoncellement de neige dans une piste cyclable en pointant un commerce du doigt. «Monsieur Muffler sur Bellechasse a décidé qu’il mettait la neige de son stationnement privé directement dans le REV Bellechasse ce matin! Geste délibéré? Nos inspecteurs sont en route», avait-il écrit.

Certains de ses 5000 abonnés ont exprimé un malaise devant ce règlement de compte public, et la publication a été modifiée peu de temps après, en retirant le nom du garage. Le propriétaire de l’endroit, Martin Désilets, dit avoir trouvé «un peu immature» le commentaire du maire.

Pas d’entrevue

M. Croteau a refusé nos demandes d’entrevues. Son cabinet confirme qu'il gère lui-même sa page Facebook d'élu, que les instances soulevées sont des cas isolés et qu’il réagira en fonction des recommandations de l’Ombudsman s’il y a lieu.

En ce qui concerne la publication sur Monsieur Muffler, il dit avoir voulu «rappeler l’existence [du] règlement». «Je constate que la première version de cette publication pouvait être interprétée différemment et c’est pourquoi je l’ai modifiée», soutient-il dans une déclaration écrite transmise par son cabinet.

Retenue

Pour le professeur à l'École nationale d'administration publique (ENAP), Rémy Trudel, tout élu doit avoir une certaine retenue avec les citoyens sur les réseaux sociaux. «Quand M. Croteau répond à des choses comme ça, malheureusement, ç’a comme effet de nourrir la controverse et ce n'est pas la responsabilité de l'administration publique», a-t-il commenté.

Celui qui a été ministre des Affaires municipales sous le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard croit que le maire n'a pas à répondre à la place des services de l'arrondissement et conseille aux élus de ne pas réagir sur le coup de l'émotion lorsqu'ils sont interpellés sur les réseaux sociaux.

Où est le maire?

Un regroupement de commerçants déplore pour sa part ne pas réussir à avoir un entretien avec le maire pour discuter d’aménagements souhaités autour du segment du Réseau express vélo (REV) qui passe sur la rue de Bellechasse.

David Martin est l’instigateur d’une pétition qui regroupe une cinquantaine de commerçants de Rosemont. Il a réussi à parler virtuellement avec des fonctionnaires, mais jamais avec le maire.

«M. Croteau a été élu pour représenter l'ensemble des citoyens, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Le seul compromis qu'il a trouvé pour les commerçants, ce sont des stationnements sur les rues perpendiculaires à de Bellechasse, mais ça ne règle en rien les problèmes», a-t-il déploré.

Le résident de Rosemont tient à saluer l'écoute des fonctionnaires et précise qu'il est en faveur des aménagements cyclables.

De son côté, le maire Croteau dit avoir mandaté son directeur d’arrondissement pour communiquer avec M. Martin et répondre aux préoccupations des commerçants.

Il précise aussi avoir entendu les préoccupations des citoyens et rappelle que son arrondissement a annoncé il y a quelques jours une importante démarche de mobilisation citoyenne afin que la population puisse s’impliquer dans la conception de l’aménagement de leur milieu de vie.