Une maison de chambre dans un taudis pour éviter la rue

Le campement de la rue Notre-Dame a mis en lumière le problème d’accessibilité à des logements abordables à Montréal.

Où iront les personnes sans abri qui s’étaient organisées sur les terrains près de la rue Notre-Dame dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve?

Plusieurs d’entre-elles ne veulent pas fréquenter les centres pour itinérants. De l’autre côté, difficile de se trouver un logement accessible, mais également en bonne condition dans la métropole.

C’est en recherchant un loyer de 500$ ou de 600$ par mois que le journaliste Yves Poirier a rencontré un homme qui a préféré louer une maison de chambre peu confortable, que de vivre dans la rue.

captures d'écran | TVA Nouvelles

Ernest Chicoine a 70 ans et il est père de quatre enfants. Il habite en maison de chambre depuis un an et il vit des revenus de sa pension de vieillesse.

Il peut profiter d’une cuisine et d’une salle de bain commune, ainsi que de sa chambre, où il se repose et où il cuisine. Il paye 400$ par mois.

Les murs sont sales et auraient besoin d’être repeints. Du plâtre recouvre d’anciena trous. La porte d’entrée est noircie par la saleté, et couvertes de dessins faits au crayon indélébile.

«Quand je suis arrivé, il y a avait ben des coquerelles», lâche Ernest en toute humilité.

Même si l’endroit n’est pas très propre, la chambre d’Ernest semble relativement ordonnée et organisée.

Ernest, avoue préférer y vivre que de dormir dans la rue et dans le froid.

«J’ai une place où je peux manger, je peux dormir sans être gelé», explique-t-il.

Le loyer moyen à Montréal, toutes dimensions confondues est de 1258$, bien au-dessus de la capacité de payer d’une grande proportion de la population.