Classement de «Forbes» : le Canadien reste dans le top 3

Le Canadien de Montréal occupe encore une fois le troisième rang du classement annuel du magazine «Forbes» relatif à la valeur des concessions de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La hiérarchie des sept premières formations n’a pas changé. Les Rangers de New York dominent à 1,65 milliard $ US et restent en tête pour la septième année consécutive, devant les Maple Leafs de Toronto (1,5 milliard $) et le Tricolore (1,34 milliard $). D’ailleurs, malgré l’année 2020 mouvementée, la valeur de ces trois concessions est demeurée la même.

Le CH a touché des revenus totaux de 219 millions $, soit 6 millions $ et 4 millions $ de moins que les Blueshirts et les Leafs, respectivement.

Tout comme ce fut le cas lors des trois années antérieures, les Blackhawks de Chicago, les Bruins de Boston, les Kings de Los Angeles et les Flyers de Philadelphie détiennent les échelons 4 à 7. Les Red Wings de Detroit, les Capitals de Washington et les Canucks de Vancouver complètent le top 10.

Pour leur part, les Sénateurs d’Ottawa se trouvent au 26e rang avec une valeur de 430 millions $; un an auparavant, elle était de 445 millions $. Ayant perdu 5 % de leur valeur, les Coyotes de l’Arizona ferment la marche du classement à 285 millions $.

Une crise qui fait mal

La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet la LNH, à l’image des autres circuits professionnels. «Forbes» a précisé que neuf équipes – quatre de plus que pour la saison 2018-2019 – ont recensé au moins 10 millions $ en pertes d’exploitation pour la dernière campagne. Champion de la coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay (- 11 millions $) fait partie de ce groupe, les pires étant les Islanders de New York (- 39 millions $).

Globalement, la valeur moyenne des clubs de la LNH a chuté de 2 % et se trouve à 653 millions $. Il s’agit de la première baisse depuis 2001. Par ailleurs, les cinq équipes de tête du classement représentent presque le quart des revenus du circuit Bettman. Sans elles, la LNH aurait perdu environ 50 millions $.

Les cinq équipes milliardaires*

Rangers de New York - 1,65 milliard $ (+ 0 %)

Maple Leafs de Toronto - 1,5 milliard $ (+ 0 %)

Canadien de Montréal - 1,34 milliard $ (+ 0 %)

Blackhawks de Chicago - 1,08 milliard $ (+ 0 %)

Bruins de Boston - 1 milliard $ (+ 0 %)

Valeur des formations canadiennes (rang LNH)*

Maple Leafs de Toronto - 1,5 milliard $ (2e)

Canadien de Montréal - 1,34 milliard $ (3e)

Canucks de Vancouver - 725 millions $ (10e)

Oilers d’Edmonton - 550 millions $ (14e)

Flames de Calgary - 480 millions $ (20e)

Sénateurs d’Ottawa - 430 millions $ (26e)

Jets de Winnipeg – 405 millions $ (27e)

Les cinq clubs dont la valeur est la plus basse*

Coyotes de l’Arizona - 285 millions $ (- 5 %)

Panthers de la Floride - 295 millions $ (- 5 %)

Blue Jackets de Columbus - 310 millions $ (- 5 %)

Sabres de Buffalo – 385 millions $ (- 4 %)

Jets de Winnipeg – 405 millions $ (- 4 %)

*Selon le magazine «Forbes»