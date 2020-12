COVID-19: Plus d'une centaine de décès au pays

Plus d'une centaine de décès ont été rapportés d'un océan à l'autre, mercredi, alors que les agences de santé de plusieurs provinces dévoilaient leur plan respectif pour commencer à inoculer leurs citoyens les plus vulnérables la semaine prochaine.

En tout, pas moins de 6296 nouveaux cas de COVID-19 ont été diagnostiqués au Canada en 24 heures, tandis que 115 décès ont été déplorés.

Le Québec, avec 1728 infections et 37 morts, et l'Ontario, avec 1890 cas et 28 décès, ont trôné au sommet des bilans provinciaux en affichant, respectivement, le plus grand nombre de morts et le plus grand nombre de nouvelles contaminations au pays.

Il s'agit, pour ces deux provinces, de bilans en recrudescence, après des diminutions du nombre de cas diagnostiqués mardi.

Ramené au prorata de la population, l'Alberta en cependant demeuré la province la plus infectée au pays avec 1460 infections de plus, assortis de 11 décès.

Toujours en fonction de la population, le Manitoba, pour sa part, est la province la plus endeuillée avec 18 morts de plus, ainsi que 280 tests positifs qui se sont ajoutés.

La Colombie-Britannique, avec 619 cas et 16 morts, et la Saskatchewan, avec 302 cas et 5 morts, complètent le sombre tableau de l'Ouest.

Du côté de l'Atlantique, la COVID-19 est demeurée peu active en ne contaminant que huit personnes, dont six en Nouvelle-Écosse.

À elle seule, la petite communauté d'Arviat, au Nunavut, a recensé plus de cas que tout l'est du pays, soit neuf infections de plus.

Le Canada cumule désormais 429 355 Canadiens qui ont été officiellement infectés par le virus, dont 12 981 patients qui ont succombé tout en étant porteurs du SRAS-CoV-2.

La situation au Canada:

Québec: 156 468 cas (7349 décès)

Ontario: 132 800 cas (3826 décès)

Alberta: 73 488 cas (653 décès)

Colombie-Britannique: 39 337 cas (559 décès)

Manitoba: 19 655 cas (438 décès)

Saskatchewan: 10 899 cas (71 décès)

Nouvelle-Écosse: 1389 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 542 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 353 cas (4 décès)

Nunavut: 229 cas

Île-du-Prince-Édouard: 80 cas

Yukon: 54 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 429 355 cas (12 981 décès)