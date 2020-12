Des chauffeurs d'autobus en colère en Estrie

Les chauffeurs d'Autobus des Cantons ne décolèrent pas. Une cinquantaine d'entre eux ont manifesté mercredi matin dans le stationnement du centre commercial Carrefour de l'Estrie, à Sherbrooke.

Ils dénoncent leur employeur qui, contrairement aux autres transporteurs scolaires de la région, refuse de leur installer des cloisons de protection en plexiglas ou en vinyle afin de protéger leur habitacle des risques de contamination liés à la COVID-19.

Le port du masque et de lunettes protectrices est non seulement insuffisant, disent les chauffeurs, mais il représente un danger parce que les lunettes s'embuent facilement, constituant ainsi une nuisance lors de la conduite.

Sogesco, à qui appartient Autobus des Cantons, explique son refus d'installer des cloisons par le fait qu'elles ne sont pas homologuées par Transport Canada et présentent des risques au niveau des reflets et de leur inflammabilité.

Les chauffeurs prétendent que sans cette barrière, les banquettes avant devraient être condamnées afin d'assurer une distanciation, ce qui n'est plus le cas depuis septembre.

Après avoir consulté la Santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le sous-ministre à l'Éducation écrivait à la Fédération des transporteurs par autobus dans le cadre du plan de la rentrée: «Lorsque le conducteur porte un masque de procédure et une protection oculaire, même s'il n'y a pas de cloison de plexiglas, il n'est plus nécessaire de condamner les banquettes avant, on peut y asseoir des enfants.»

Le syndicat a porté plainte à la CNESST. Ils attendent le rapport final.