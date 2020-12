Des masques chirurgicaux pour malentendants approuvés par Santé Canada

Une entreprise de Louiseville devient la première au Canada à faire approuver par Santé Canada un masque chirurgical pour les personnes malentendantes.

• À lire aussi: Les déboires de Jean Airoldi avec Santé Canada

Entreprise Prémont a réussi ce tour de force. «Faire un soudage dans le centre d'un masque, ça devient un défi», a avoué mercredi Luc Girard, fondateur d'Entreprise Prémont, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On a réussi à le relever, on a une équipe technique très forte ici, a-t-il ajouté. On travaille avec du soudage ultrasonique.»

Le masque n'embue pas, la visière est large et on voit bien les lèvres; c'est exactement ce dont les malentendants ont besoin, selon la présidente d'Audition Québec, Jeanne Choquette.

«Tous ceux qui ont une clientèle qui a des problèmes auditifs auront avantage à porter ce masque-là. On ne veut pas nécessairement que toutes les caissières d'un supermarché en portent, mais certainement au moins une caisse et le service à la clientèle.»

Cette homologation par Santé Canada comme masque chirurgical ouvre la porte à ce qu'il soit utilisé dans plusieurs milieux et pas nécessairement par des malentendants. On pense aux écoles, aux CPE et aux CHSLD, pour ne nommer que ceux-là.

Entreprise Prémont produisait déjà cinq millions de masques chirurgicaux par semaine. Avec la nouvelle ligne de production en installation pour les nouveaux masques, on en ajoutera probablement un million. Pour ce faire, on devra ajouter une quinzaine d'employés aux 130 déjà en place.