Inondations: Québec veut réaliser rapidement des travaux d’infrastructure en Gaspésie

Les infrastructures routières et ferroviaires qui ont été détériorées les 1er et 2 décembre lors de fortes pluies dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, feront l’objet de travaux urgents.

Québec souhaite ainsi rétablir les liens qui ont été brisés depuis ce déchainement des forces de la nature.

Les dommages sont évalués à 11 millions $.

Ainsi, les travaux de construction de deux ponts à Cascapédia-Saint-Jules devront être achevés le 30 décembre prochain et non pas à l’été 2021, comme annoncé précédemment dans le cadre de la réfection du chemin de fer de la Gaspésie.

«Tous les moyens nécessaires sont donc mis en œuvre afin que le transport ferroviaire de marchandises entre Matapédia et Caplan puisse reprendre dès le mois prochain», a indiqué le gouvernement, mercredi, par communiqué.

Les travaux de réfection de la route 299 entre Sainte-Anne-des-Monts et New Richmond ont par ailleurs déjà commencé, selon Québec, qui souhaite devancer leur achèvement. Une passerelle piétonne et accessible aux VTT permettra bientôt aux gens de franchir le ruisseau Blanc sur la route 299.

Un pont temporaire sera aussi aménagé au kilomètre 12,5 pour remplacer celui qui a été emporté par les fortes pluies. On vise le temps des Fêtes pour faire avancer les travaux qui doivent s’étirer sur quatre à six semaines.

«Votre gouvernement déploie toutes les mesures pour rétablir rapidement la circulation des biens et des marchandises dans la Baie-des-Chaleurs en mettant en service les nouveaux ponts ferroviaires d'ici le 30 décembre à Cascapédia-Saint-Jules», a dit le ministre des Transports, François Bonnardel.

«En Gaspésie, la route 299 est hautement stratégique pour le transport des personnes et des marchandises. C'est pourquoi le gouvernement met tout en œuvre afin de répondre aux besoins de la population de ce secteur», a indiqué pour sa part la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx.

Rappelons qu’un important chantier de réfection du chemin de fer de la Gaspésie, divisé en trois tronçons, devrait être complété en 2025. Le premier tronçon, celui entre Matapédia–Caplan, est concerné par les dommages subis au début du mois et dont les travaux sont maintenant accélérés. Le projet de réfection du chemin de fer de la Gaspésie, au coût de 235 millions $, figure dans le Plan québécois des infrastructures (PQI).