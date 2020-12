L'OMC reçoit une pétition demandant un accès universel aux vaccins

L'Organisation mondiale du commerce a indiqué mercredi avoir reçu une pétition signée par 900 000 personnes demandant un accès universel à des vaccins abordables contre la COVID-19, libérés des brevets.

Cette pétition virtuelle, lancée par l'ONG Avaaz, a été présentée avant la réunion du Conseil sur la propriété intellectuelle (TRIPS) prévue jeudi. Elle est adressée à tous les gouvernements, les membres de l'OMC et les groupes pharmaceutiques.

Les États membres de l'OMC doivent continuer les discussions sur la proposition de suspendre certaines obligations des accords TRIPS concernant la prévention, l'endiguement ou le traitement de la COVID-19.

«Des différences considérables demeurent entre les membres à propos de cette proposition», a indiqué l'OMC.

«Nous vous demandons de faire en sorte que chacun, dans le monde, ait accès à des vaccins, traitements et équipements vitaux contre la COVID-19», selon le texte de la pétition.

«Les brevets devraient être libres, le savoir technologique partagé librement et ouvertement, et il ne devrait pas être permis de faire du profit durant cette épidémie», ont ajouté les signataires.

«Les gouvernements, les scientifiques et les groupes pharmaceutiques doivent coopérer et mettre en commun leurs ressources pour s'assurer que personne ne soit laissé de côté. La pandémie ne cessera pas tant qu'elle n'aura pas disparu absolument partout», ont-ils souligné.

Les laboratoires et autres entreprises pharmaceutiques du monde entier sont en pleine course pour produire des vaccins sûrs et efficaces contre le nouveau coronavirus.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 52 des différents vaccins candidats sont entrés en phase de test sur les êtres humains, dont 13 qui en sont à la phase finale de test à grande échelle.

Mais plus de 162 autres possibles vaccins sont en train d'être développés dans des laboratoires à travers le monde, en vue de tests sur les humains.