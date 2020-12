Longueuil: 25 ans plus tard, il est arrêté pour l’agression sexuelle d’une ado

La justice a le bras long. Un Longueuillois de 57 ans l’a appris à ses dépens, lui qui a été arrêté mercredi matin pour l’agression sexuelle d’une adolescente commise il y a 25 ans.

Louis Junior Poirier a été épinglé pour le viol d’une adolescente de 15 ans survenu au milieu des années 90.

Le 17 août 1995, vers minuit, l’adolescente avait quitté son domicile du secteur Saint-Hubert à vélo pour aller rejoindre des amis.

Elle avait emprunté le parc de la Cité, autrefois connu sous le nom de parc du Méga projet. Chemin faisant, un homme aurait surgi pour la faire chuter de sa bicyclette, avant de l’agresser sexuellement.

La jeune victime avait communiqué avec les policiers, mais aucun suspect n’avait pu être appréhendé à l’époque.

Puis, plus de deux décennies plus tard, en octobre 2018, une autre agression sexuelle a été commise, mais cette fois à l’extérieur du territoire de Longueuil. Les policiers n’avaient à ce moment pas été en mesure d’établir un lien avec cette agression et celle de 1995.

«Toutefois, cette réouverture de dossier amène les enquêteurs à analyser de nouveaux éléments d’enquête», a indiqué la police de Longueuil dans un communiqué.

«Grâce aux avancées de la technologie, aux efforts des enquêteurs et la constante collaboration de la victime, les techniciens du Laboratoire des sciences et de médecine légale de Montréal ont réussi à trouver des concordances avec le suspect de 1995, soit Louis Junior Poirier», a fait savoir la police.

Louis Junior Poirier devrait comparaître au palais de Longueuil au cours des prochaines heures.