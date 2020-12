Projet d’attentats à Toronto en 2006: un terroriste veut s’établir à Montréal

Un membre du groupe terroriste des «18 de Toronto» ayant planifié des attentats à la bombe en 2006 veut s’établir dans une maison de transition à Montréal, après sa libération conditionnelle.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a prouvé le projet de Shareef Abdelhaleem qui purge une peine à perpétuité pour terrorisme, a rapporté mardi Global News.

Les Services correctionnels se sont pourtant opposés à la libération conditionnelle de l’accusé la jugeant «prématurée» lors d’une audience au Québec.

Mais Anbdelhaleem s’est excusé pour son passé subversif et s’est défendu qu’il n’était plus une menace. «Si vous me libérez, vous n’allez pas le regretter», a promis l’ancien développeur de logiciels, qui a déjà vu sa première demande de libération rejetée l’année dernière.

Or, la maison de transition où Abdelhaleem, aujourd’hui âgé de 44 ans, avait l’intention de vivre s’est rétractée sous prétexte que les besoins de son «hôte» étaient «trop élevés».

Shareef Abdelhaeem et son groupe terroriste projetaient durant l’été 2006 d’attaquer à la bombe les bureaux torontois du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), la Bourse de Toronto et une base militaire.