Refusée en raison de son poids, l'infirmière croule sous les offres d’emploi

Marie-Christine Lanoue, cette infirmière diplômée et mère de famille de quatre enfants qui s’est fait refuser un emploi en raison de son poids, a porté plainte à la Commission des droits de la personne contre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

• À lire aussi: Emploi refusé à une infirmière en raison de son poids

Elle compte aller de l’avant avec sa plainte même si le CIUSSS l’a rappelé hier en fin de journée pour lui proposer [finalement] trois postes adaptés à sa situation.

On lui propose de travailler en recherche de cas de COVID dans la population, auprès du personnel de la santé, et également en recherche dans le milieu de la santé mentale.

Lors de cet appel avec l’organisation, jamais la personne au bout du fil n’a fait référence à sa situation et à ce qui c’était passé lundi, alors qu’elle a essuyé un refus en raison de son obésité.

Rien ne lui a été dit concernant la façon de faire à l’avenir avec des candidats ou candidates à l’emploi, et si le poids serait toujours considéré dans le formulaire santé.

Des offres de partout

Mme Lanoue, dont l’histoire a été médiatisée, a reçue des offres d’emplois de partout au Québec de nombreuses organisations, jusqu’en Gaspésie pour travailler en obstétrique, ce qu’elle aimerait faire.

L’infirmière spécialisée en périnatalité n’a pas pris sa décision encore et se donne le temps pour réfléchir.

Elle ne craint pas de s’attaquer à l’organisation du CIUSSS en déposant une plainte. Elle juge qu’il faut le faire afin de changer les mentalités.

«Je me sens d’attaque dans le but d’échanger pour améliorer les choses. Ce n’est pas malveillant, on s’entend. On peut changer les choses en se tenant debout. Ce n’est pas rien là! C’est le CIUSSS! Ils prennent soin de gens dans leurs établissements! Je pense que ça va dans ce sens-là», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles mercredi.

Elle a également tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenue dans cette cause.