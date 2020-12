Une «police du masque» qui dérange

Un agent de sécurité a été embauché par la Ville de Montréal comme «police du masque, selon le Syndicat des cols bleus, afin de surveiller l’application des mesures sanitaires chez les employés.

Le président du syndicat, Luc Bisson, s’est rendu, mercredi matin, au 1501, rue Bercy, dans l’arrondissement Plateau Mont-Royal, où se trouvait l’agent de sécurité de la compagnie GardaWorld.

Ce dernier qualifie d’insultante, de la part de la mairie du Plateau-Mont-Royal, l’embauche d’un agent de sécurité pour surveiller, selon lui, les comportements sanitaires de ses membres.

« Nous n’avons pas reçu de plaintes. Nous portons le masque et nous nous plions aux directives de la santé publique. Nous sommes, comme tous et toutes, préoccupés par cette crise historique qui nous afflige et faisons notre possible pour servir les Montréalais et Montréalaises, tout en les protégeant. Même le gouvernement Legault a choisi de ne pas aller dans ce sens-là. Alors pourquoi? Cette initiative, cette police des masques, semble mal intentionnée », a déclaré Luc Bisson, président du SCFP 301, en entrevue à TVA Nouvelles.

L’embauche d’un agent de sécurité sur la rue Bercy arrive au moment où les tensions sont tendues entre le syndicat et la Ville, qui tentent de trouver une entente au renouvellement de la convention collective des cols bleus.

Ils sont sans contrat de travail depuis trois ans.

Le syndicat affirme qu’en temps normal, ce sont les gestionnaires qui devraient faire cette surveillance de mesures sanitaires.

«Présentement, ils sont payés à la maison. L’arrondissement va imposer un fardeau financier aux contribuables en payant des gardiens de sécurité, en plus des gestionnaires», dénonce Luc Bisson.

TVA Nouvelles a demandé à la Ville des explications en lien avec l’embauche d’un agent de sécurité sur la rue Bercy.