Vapotage: les saveurs interdites et taux de nicotine réduit

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé mercredi matin un meilleur encadrement des produits de vapotage, en limitant notamment le taux de nicotine dans les e-liquides et en interdisant les arômes et saveurs dans ces produits.

Cette annonce fait suite aux recommandations énoncées dans le rapport du directeur national de la santé publique qui ont été rendues publiques mercredi matin également.



Le rapport – qui vise à protéger la santé de la population en général, mais surtout chez les jeunes, où le vapotage est un véritable fléau - fait état de sept recommandations. Outre les arômes et saveurs, ainsi que la concentration maximale de nicotine désormais limitée à 20 mg/ml dans tous les produits, le rapport évoque notamment l'adoption d'une taxe spécifique provinciale sur les produits de vapotage et la diminution des points de vente de produits de vapotage à proximité des établissements d'enseignement.



Cette annonce a été accueillie très positivement auprès du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS), qui se réjouit notamment les décisions sur les saveurs et les concentrations de nicotine dans les e-liquides.



«De diminuer les arômes est une chose importante, car ça diminue l’attrait chez les jeunes. C’est de ça qu’il faut prendre conscience», indique Annie Papageorgiou, directrice générale du CQTS.



L’accès et l’attrait des produits – qui sont évoqués dans le rapport - sont également des aspects importants et il sera primordial pour le gouvernement de s’y attarder rapidement, croit Mme Papageorgiou.



«J’ai hâte d’avoir un échéancier clair, poursuit-elle. Là, ils nous donnent les sept recommandations, mais à quel moment l’encadrement sera en vigueur? On ne le sait pas et j’ai hâte de savoir.»



L’Association Québécoise des Vapoteries (AQV) salue également la décision de réduire les concentrations de nicotines dans les produits. Elle craint toutefois les répercussions de la disparition des arômes et saveurs dans les e-liquides.



«La réduction des taux de nicotine est effectivement une façon réfléchie de mieux protéger les jeunes des «méfaits» de la nicotine, mais l'interdiction des saveurs est, à mon avis, une très mauvaise idée, car ça risque de créer encore plus de problèmes avec l’approvisionnement en arômes sur Internet et le vapoteur risque de mettre n'importe quoi n'importe comment», fait valoir Valérie Gallant, directrice générale à l’AVQ.