Washington s'attaque à nouveau à l'industrie laitière canadienne

Les États-Unis ont lancé une nouvelle attaque contre le système de gestion de l'offre dans l'industrie laitière, mercredi, en réclamant la tenue de «consultations» avec le Canada.

Pour justifier sa demande, le département du Commerce américain a plaidé que le système de gestion de l'offre qui protège les producteurs canadiens en fixant des quotas de production et en limitant drastiquement les importations contrevient à l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Les États-Unis deviennent ainsi le premier signataire de l'accord à invoquer les clauses prévues pour renégocier un point de l'entente de libre-échange qui a remplacé l'ALENA.

«L'une des principales améliorations [de l'ACEUM] était d'offrir un accès plus juste aux producteurs laitiers américains au marché laitier canadien, grandement protégé. Les mesures du Canada violent cet engagement et font souffrir les agriculteurs et producteurs laitiers américains», a dénoncé par communiqué le représentant au Commerce des États-Unis, Robert E. Lighthizer.

