Anne-Élisabeth Bossé fera rire le Québec à l’automne

Anne-Élisabeth Bossé présentera officiellement son premier one-woman-show en novembre 2021, a appris Le Journal. Une annonce que l’artiste voit comme « une petite bouffée d’espoir » en pleine pandémie.

La COVID-19 n’a pas contrecarré les plans d’Anne-Élisabeth Bossé. En janvier dernier, quand elle a annoncé la sortie future de son premier spectacle solo, la comédienne prévoyait déjà faire sa rentrée à l’automne 2021 et pas avant.

« Rien n’a été repoussé, dit-elle. Pour moi, c’était novembre 2021, peu importe. On l’annonce aujourd’hui, car c’est une bonne période, les Fêtes. Ça se reçoit bien en cadeau. Ce n’est pas innocent de notre part. (rires) »

« Je pense aussi que ça peut donner une autre petite bouffée d’espoir de se dire : j’achète quelque chose pour dans plusieurs mois. Ça nous rappelle qu’à un moment donné, on va se réunir, se faire raconter des histoires et retourner à une normalité. C’est comme un peu donner une carotte au bout du bâton. Mais quelque chose de concret, pas une illusion. »

L’arrivée de la pandémie au printemps n’a pas inspiré la comédienne dans l’écriture de ce spectacle, qui compte la collaboration de Suzie Bouchard (textes) et Frédéric Blanchette (textes et mise en scène).

« Ce n’était pas une période hyper créative pour moi parce qu’on ne savait pas on était là-dedans pour combien de temps, dit-elle. On ne savait pas si la vie allait changer au complet. Je trouvais que ça altérait beaucoup l’inspiration. »

Bel accueil

Quand elle a annoncé au début de l’année qu’elle se lançait en humour, Anne-Élisabeth a été surprise de l’engouement du public. « Je pensais vraiment que ça passerait plus sous le radar que ça, admet-elle. Mais ç’a attiré vraiment l’attention et ça m’a donné confiance. Je me suis rendu compte que les gens ont peut-être envie d’entendre ce que j’ai à dire pendant une heure sur scène. »

► Anne-Élisabeth Bossé présentera son spectacle Jalouse les 22 novembre 2021 (Salle-Albert Rousseau, Québec) et 24 novembre 2021 (Théâtre Maisonneuve, Montréal). Pour toutes les dates : anneelisabethbosse.ca.