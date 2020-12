Mario Dumont se montre intransigeant à l’endroit du Dr Horacio Arruda qui a comparu hier devant les parlementaires de l’Assemblée nationale afin de s’expliquer sur sa gestion de la pandémie.

• À lire aussi: Le Dr Arruda répond aux questions des élus

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«On aurait pu faire cet exercice-là tous les mois avec le Dr Arruda. C’est le 10e mois après le début de la pandémie, on fait une grande audience où les partis d’opposition le cuisinent. Il n’est pas très bon. Il faut dire les choses par leur nom», lâche notre commentateur politique.

Mario Dumont avance que le directeur de la santé publique est un gentil monsieur, mais que ses explications sont évasives.

«Ses réponses ne sont jamais précises. Ce n’est jamais un chiffre exact. Par exemple, il ne se souvient pas si en mars, il a dit ou pas au gouvernement de stocker du matériel, des masques, etc.», appuie Mario Dumont.

«On est à un sommet du nombre de cas dans la moyenne mobile, des hospitalisations pour la 2e vague, à peu près à 1000 morts par mois, les hôpitaux débordent, tout va mal. On est dans schnoutte jusqu’au menton et on se gratte le bobo», s’irrite notre commentateur.

*** Voyez l’intégrale de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut.