La vedette de Black Panther Chadwick Boseman, a pleuré sur le plateau de son dernier film.

L'acteur, mort d’un cancer en août dernier, a tourné le film Ma Rainey's Black Bottom, sur un groupe de musiciens de jazz noirs, pendant l'été 2019. Sa co-star Colman Domingo a partagé un moment incroyablement émouvant avec l'acteur pendant une scène.

«Personne ne savait qu'il était malade. Et je vais vous dire ceci : maintenant que mon ami Chad est décédé, je pense que je peux mettre en perspective pourquoi il a joué tant de super-héros et d'hommes emblématiques dans notre culture. C'est parce que cet homme était vraiment un chaman, il était vraiment un roi. Il y a eu un moment que nous avons partagé. Nous tournions une scène sur la volonté de Dieu, et ce sont ces deux personnages, le mien et le sien, qui luttent pour savoir quelle est la volonté de Dieu et pourquoi de mauvaises choses arrivent aux gens bien. Et à un certain moment, il n'a pas pu terminer la scène parce qu'elle évoquait quelque chose de réel pour lui. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il luttait contre quelque chose, et je n'avais jamais fait ça avant, mais j'ai dit : "Dis-moi, dis-moi", et il a fondu en larmes. Vous verrez cette scène dans le fillm», a déclaré Colman Domingo à l'animatrice Kelly Clarkson dans son talk-show.

«Je ne savais pas avec quoi il luttait, mais c'était une question de foi qui était dans la pièce et George Wolfe, notre phénoménal réalisateur, a crié "on coupe" et nous nous sommes embrassés et nous avons pleuré (...) Cet homme avait une force surhumaine. Le tournage a été dur pour moi, alors lui je ne sais pas comment il a fait», a confié l'acteur.

Ma Rainey's Black Bottom, également interprétée par Viola Davis, sera disponible sur Netflix le 18 décembre.