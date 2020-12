Ellen Degeneres déclarée positive à la COVID-19

L’animatrice Ellen Degeneres a annoncé jeudi sur ses réseaux sociaux avoir contracté la COVID-19.

En conséquence, la production de son émission «The Ellen Degeneres Show» a été interrompue jusqu’au 21 janvier.

La populaire animatrice s’est depuis placée en quarantaine.

«Heureusement, je me sens bien en ce moment. Toutes les personnes qui ont été en contact avec moi ont été informées. Je me suis soumise aux protocoles de la santé publique. On se retrouve après les Fêtes. Soyez prudents. Je vous aime, Ellen», a-t-elle écrit en fin d’avant-midi.