L'autonomie alimentaire par nos produits de la mer

La pêche et l'aquaculture présentent un réel potentiel pour favoriser l'autonomie alimentaire, vitaliser les communautés et occuper le territoire.

C'est ce que conclut une étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) rendue publique jeudi.

On y apprend que 81 % des produits de la mer pêchés au Québec sont exportés principalement aux États-Unis. Pendant ce temps, 89 % des produits marins que l'on consomme ici sont importés.

«C'est un chiffre qu'on n'aime pas beaucoup, il est quand même important. Et il fait sursauter la majeure partie des gens qui l'entendent», a dit la chef Colombe St-Pierre, qui est porte-parole du collectif Manger notre Saint-Laurent.

C'est l'un des constats de cette étude qui dénote aussi que l'intervention de l'État pour aider l'industrie des pêches est décousue et que les principaux acteurs du milieu sont désorganisés.

«On pourrait faire mieux, on est au 21e siècle. On sait qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qui s'ouvrent maintenant aux pêcheurs et aux transformateurs pour leurs produits», a dit le chercheur François L'Italien de l’IRÉC.

Un sérieux coup de barre est donc nécessaire et rapidement, d'autant plus que les consommateurs québécois seraient plus que jamais intéressés à manger des produits de la mer locaux. L'étude recommande par exemple de développer une meilleure traçabilité et une meilleure identification des produits marins d'ici. Et aussi de profiter du renouvellement prochain de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec pour revoir la distribution de nos ressources halieutiques aux quatre coins de la province.

«Pis la question, c'est pas "est-ce que tout ce qu'on exporte, on peut le rediriger vers le Québec". La réponse, c'est non», a ajouté François L'Italien.

Pour permettre à l'industrie des pêches de se développer à sa pleine capacité, les auteurs de cette étude recommandent la mise sur pied d'une équipe d'intervention qui serait formée de pêcheurs, de représentants du gouvernement et aussi des communautés côtières. Son rôle serait de planifier en concertation l'avenir à long terme du secteur des pêches.