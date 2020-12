Le délestage en Mauricie : les activités diminuées à 60%

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec est contraint d’appliquer son plan de délestage. Des chirurgies et des rendez-vous seront reportés au cours des prochains jours pour augmenter la marge de manœuvre dans le réseau de la santé.

Le délestage touche les blocs opératoires, les cliniques externes et l’endoscopie. Le niveau d’activités y sera diminué à 60%. Comparativement à l’an dernier, cela représente 114 chirurgies en moins par semaine au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières, et 52 chirurgies en moins par semaine à l’Hôpital Centre-de-la-Mauricie à Shawinigan où des salles opératoires étaient déjà fermées en raison du manque de personnel. Le bloc opératoire de l’Hôpital Centre-de-la-Mauricie fonctionnait déjà à 50% de sa capacité.

Les autorités souhaitent augmenter la capacité au site de confinement de Nicolet pour soulager les résidences privées en éclosion. On passera de trente lits à une soixantaine de places.

«Le délestage va permettre d’avoir 80 personnes de plus, des infirmières et autres professionnels pour venir combler les besoins dans nos secteurs prioritaires. Dans les unités COVID, aux soins intensifs, au site de confinement de Nicolet et dans les RPA», a souligné Dre Anne-Marie Grenier, directrice des services professionnels et de la pertinence clinique.

Les personnes dont le rendez-vous doit être reporté seront contactées personnellement. Si vous ne recevez pas d’appel pour un report de rendez-vous, cela signifie que votre médecin a jugé que celui-ci était essentiel.

Le délestage n’est toutefois pas sans conséquence et risque de faire des victimes collatérales.

«Si on regarde le dépistage du cancer du sein, ça roule au ralenti. Si bien qu’on trouve des tumeurs plus avancées qu’on a l’habitude de retrouver. Les gens ont peur d’attraper la COVID à l’hôpital et restent à la maison. La pathologie avance et les gens se présentent avec des stades plus avancés», a confié Dr Martin Rouillard, chirurgien à l’hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska.