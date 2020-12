Le fat bike et la raquette seront populaires cet hiver en Estrie

Le vélo a eu la cote cet été en Estrie... et il l'aura certainement cet hiver. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à dévaler les pentes avec des fat bikes.

Étant donné que les abonnements de saison de ski se sont vendus comme des petits pains chauds et que les séances de patinage seront différentes cette année, plusieurs se tournent vers de nouvelles activités.

Le sport est victime de son succès. Comme dans plusieurs domaines, l'approvisionnement est difficile à cause de la pandémie.

Outre le fat bike, les sportifs sont aussi nombreux à se tourner vers la raquette, au point où les ventes d'équipement ont plus que doublé. Ce sport est accessible et relativement abordable.

Tout indique que les Estriens, ainsi que bien des touristes, profiteront des attraits de la région pour jouer dehors.