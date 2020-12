Adoption du projet de loi 66: 181 projets d'infrastructure seront accélérés à travers le Québec

Le projet de loi 66 sur l’accélération de certains projets d’infrastructure a été adopté jeudi à l’Assemblée nationale.

Le projet de loi 66 a été présenté à la fin septembre par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Il est venu remplacer le projet de loi 61 porté par le prédécesseur de Mme LeBel, Christian Dubé.

«Une excellente nouvelle pour le Québec afin de relancer l’économie. Merci à tous ceux qui y ont participé. Il est temps d’aller de l’avant», a indiqué en soirée la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, sur Twitter.

La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure vise à donner le feu vert rapidement à 181 projets d’infrastructure à travers le Québec en accélérant les processus d’évaluations environnementales et d’expropriation.

On peut penser ici à des projets comme le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal jusque dans l’arrondissement d’Anjou, à l’élargissement de la route 117 dans les Laurentides et au doublement de l’autoroute 55 dans le Centre-du-Québec. Il concerne aussi la réfection d’écoles et d’établissements de soins de santé.

Le Parti québécois a notamment voté contre le projet de loi 66, malgré les gains faits en commission, parlant d’un «projet de loi qui demeurait inacceptable».

«Les projets d'agrandissement du Collège Dawson et de l'Université McGill – deux établissements d'enseignement supérieur anglophones – ont conservé leur priorité; le projet de loi n'a donc pas obtenu notre appui. Le Parti Québécois s'opposera toujours à l'anglicisation planifiée du Québec», a dit Sylvain Gaudreault, par communiqué.