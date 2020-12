Les patinoires artisanales ont la cote

La pause forcée au hockey mineur et l'interdiction de jouer sur les patinoires publiques extérieures incitent de nombreux parents à aménager leur propre patinoire dans leur cour.

Gino Roberge, entraîneur au hockey mineur à Chicoutimi, a reçu une demande particulière de son fils de 10 ans.

«Il m'a demandé une patinoire dans la cour arrière. Je lui ai dit oui, à condition que ce soit un projet familial. On y a passé plusieurs heures les fins de semaine», a raconté M. Roberge.

Plus loin sur la même rue, Edouard a hâte de patiner lui aussi cet hiver, même s'il n'est pas inscrit au hockey mineur.

«Avec la COVID, on n'a pas fait grand-chose, a dit le garçon de 11 ans. Quand on patine, on ne pense plus aux problèmes!»

«Un de nos voisins m'a demandé la permission d'utiliser la patinoire cet hiver, et je lui ai même prêté les clés du garage!» a précisé le père d'Édouard, Sébastien Tremblay.

Comme les jeunes hockeyeurs ne peuvent fréquenter leur aréna puisque le hockey est interdit sur les patinoires municipales, des entraîneurs ont jugé essentiel d'aménager leur glace.

«Avec la pause du hockey, je voulais un endroit où on pourrait jouer pour être bien», dit Carl Fortin, un entraîneur atome d'Arvida qui a agrandi sa patinoire par rapport aux années précédentes.

Pour sa part, après une retraite de quelques années, Yannick Cantin a effectué un retour comme préposé à la glace pour le plaisir de ses trois fils.

«Ils étaient preneurs! a expliqué celui qui entraîne une équipe pee-wee à Arvida. C'est sûr qu'ils bougent moins, surtout qu'il n'y a pas de pratique à l'aréna!»

Première expérience

Gino Roberge en est à une toute une première expérience dans la confection d’une patinoire. Entre autres choses, il doit apprendre à tenir compte de la dénivellation de son terrain.

«J'ai 12 pouces d'eau à une extrémité, 4 à l'autre...Mais j'ai reçu de bons conseils de la part de voisins et amis!»

Certaines quincailleries ont d’ailleurs éprouvé des ennuis d'approvisionnement en toiles au début de la semaine.

«Il y a quand même moyen de s'en procurer des bonnes sur le marché agricole», a indiqué Sébastien Tremblay. Yannick Cantin, lui, a eu recours à un polythène de construction par vapeur.

La saison sur la glace extérieure accuse un retard de deux semaines au Saguenay en raison des températures douces de ce début décembre.