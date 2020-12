Les professionnels de la restauration craignent une «saignée»

Alors que les restaurateurs sont dans une situation des plus précaire en raison de la pandémie, des écoles et associations de professionnels de l’industrie craignent «une véritable saignée» des effectifs avant la fin de la crise.

David Marcheterre, le président de l'Association des professionnels de la restauration du Québec (APRQ), ne mâche pas ses mots en exposant ses craintes.

«On ne sait pas quand les restaurants vont rouvrir et si on retrouvera nos emplois. Il y a une telle insécurité en ce moment que beaucoup pensent à quitter l'industrie. Au retour, il va rester qui dans notre milieu? On craint d'assister à une véritable saignée du personnel qualifié.»

Selon lui, la détresse s'accentue chez les professionnels de la restauration, tandis que le gouvernement refuse toujours de rouvrir les salles à manger en raison de la pandémie.

«On vit une précarité financière, mais aussi psychologique. Quand va-t-on recommencer à travailler? Dans quelles conditions? Et dans ces conditions, est-ce que les salariés qualifiés voudront retourner?»

Travailler avec un masque dans la chaleur des cuisines et devoir restreindre le nombre de clients pourrait freiner des employés de salle et de cuisine dans leur désir de revenir au travail, pense M. Marcheterre. «Moins de clients, c'est moins d'argent», précise-t-il.

Selon les plus récents chiffres du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), 31 % des travailleurs de la restauration de la région de Montréal étaient toujours en situation de mise à pied en septembre, malgré le déconfinement de l'été.

«Pour les secteurs restauration et hôtellerie confondus, on parle de 58 % des serveurs et 57 % des employés de cuisine. Au bout de six mois de mise à pied, le lien d'emploi est rompu. Vont-ils se tourner vers d'autres secteurs? C'est ce qui nous inquiète», dit Sylvie Baillargeon, chargée de projet pour le CQRHT.

Et la relève?

Pour sa part, Josée-Marie Ouellet, présidente de l'Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie (AQFORTH), craint que la relève ne soit pas non plus au rendez-vous.

«Le taux d'inscription a chuté de façon considérable dans les programmes d'études reliés au domaine. On vivait déjà une pénurie de personnel avant la crise, mais s'il n'y a personne sur les bancs d'école, la situation va empirer. On aura besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée lors de la relance. J'invite les restaurateurs qui le pourront à prioriser les étudiants ayant besoin de faire leur stage afin qu'ils puissent être diplômés.»

Certains, comme Bruno Gagné, président de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ), également enseignant en cuisine à l’École hôtelière de Lanaudière, tentent de garder espoir.

«En cuisine, on est des artistes, des passionnés, soutient M. Gagné. Des restaurants vont fermer, et certains employés vont changer de métier, mais ceux qui ont la flamme vont rester. C'est l'occasion de réorganiser le métier pour offrir de meilleures conditions aux employés qualifiés. Peut-être aussi que les clients vont apprécier encore plus leurs moments au restaurant. C'est ce qu'on peut espérer.»

Plus tôt cette semaine, des associations de restaurateurs ont appelé à nouveau à la réouverture des restaurants, faisant valoir qu’il n’y a pas eu démonstration que leurs établissements étaient des lieux de transmission de la COVID-19 et que la situation actuelle était désastreuse pour l’industrie.