Montréal veut réduire de 25% l’auto solo

La Ville de Montréal ambitionne de réduire de 25 % l’auto solo d’ici 2030 et souhaite que d’ici là, près de la moitié des véhicules immatriculés sur son territoire montréalais soient électriques.

Une portion importante du centre-ville deviendrait une «zone zéro émission» d’ici la fin de la décennie, selon le Plan climat présenté jeudi.

L’administration municipale entend bien augmenter et privilégier les véhicules électriques au centre-ville. Concrètement, faire du centre-ville montréalais une zone zéro émission signifierait que l’entrée serait éventuellement réservée aux véhicules électriques.

Cela dit, la population sera consultée avant sur ce projet.

Il s’agit d’objectifs ambitieux sachant qu’environ 1-2 % des véhicules sont électriques dans la région de Montréal actuellement, selon les informations de la Ville.

À court terme, il faudra déployer davantage de bornes de recharge. Dans le budget 2021, on prévoit d’abord déployer un millier additionnel de bornes d’ici 2025, pour un total de 2000 bornes.

Auto solo

Selon l’enquête Origine-Destination de l’ARTM, les déplacements en auto ou moto à l’heure de pointe matinale ont diminué de seulement 4 % dans l’île de Montréal entre 2013 et 2018, et de 1 % dans la région métropolitaine. Le parc automobile dans la région métropolitaine de Montréal a également augmenté de 5 %.

Afin de réduire l’auto solo, la Ville va miser sur les transports collectifs et actifs, mais aussi encourager le covoiturage qui ne nécessite pas d’importantes infrastructures.

Le plan d’action propose aussi de réduire les espaces de stationnement aux abords des pôles de transport collectif, comme les stations de métro.

Aires de stationnement

«Montréal souhaite encourager le verdissement des aires de stationnement hors rue situées à proximité des stations de métro, de trains, des voies réservées et des futures stations du REM», peut-on lire dans le Plan climat 2020-2030.

L’administration municipale souhaite aussi convertir des stationnements à ciel ouvert en projets immobiliers. «De plus, 30 % des espaces de stationnement seront réservés aux véhicules partagés, au covoiturage ou aux véhicules électriques», indique le plan.

Arbres et bâtiments

Par ailleurs, le plan prévoit l’ajout net de 500 000 arbres sur le territoire montréalais d’ici 2030, plantés autant par le secteur public que privé. Les zones vulnérables aux vagues de chaleur seront ciblées en priorité.

La Ville souhaite également régir davantage les émissions de GES par les bâtiments, sachant que le parc immobilier produit environ 28 % des émissions de Montréal. On compte ainsi adapter les règlements et programmes de soutien pour rendre les bâtiments moins énergivores. Les propriétaires recevront aussi du financement pour les éco-rénovations.

De plus, «un système de cotation et de divulgation de la consommation énergétique et des émissions de GES des bâtiments encouragera les propriétaires et les locataires à améliorer leur efficacité énergétique et à diminuer leurs émissions», indique le Plan climat.

Les plus grands bâtiments commerciaux et institutionnels seront visés en priorité. «Des seuils de performance seront éventuellement imposés en vue d’atteindre l’objectif de rendre le parc immobilier montréalais zéro carbone opérationnel», précise-t-on.