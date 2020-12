«Phénix»: se préparer à la COVID-23

Michael Bay («Transformers») est le producteur de «Phénix», un long métrage apocalyptique qui illustre de quoi aurait l’air la vie pendant la pandémie de COVID-23.

Les États-Unis en sont à leur 214e semaine de confinement. Nous sommes en 2024 et la population est enfermée chez elle pour la quatrième année consécutive. Le gouvernement a pris des mesures extrêmes, excessives, dictatoriales. Les personnes infectées sont emmenées, par les unités des forces spéciales, vers des camps de quarantaine.

Dans cette société, les tests de dépistage par application téléphonique sont obligatoires et un résultat positif signifie l’internement. Tout le monde se méfie de tout le monde, les personnes les plus riches – dont Piper (Demi Moore) et Mr. Griffin (Bradley Whitford) - sont retranchées dans leurs maisons transformées en bunkers, avec des systèmes de désinfection par rayons.

Nico (KJ Apa), un coursier immunisé au virus parce qu’il a été malade, est amoureux de Sara (Sofia Carson), une jeune artiste. Mais ils n’ont aucun contact physique et ils vivent leur amour par écran interposé. Lorsque Sara pense qu’elle a été infectée, Nico fait tout pour lui trouver une passe qui lui permettra d’éviter le centre de quarantaine.

On trouve également, dans ce long métrage d’Adam Mason, un haut fonctionnaire corrompu (Peter Stormare) particulièrement sadique, un homme (Paul Walter Hauser, vedette du «Richard Jewell» de Clint Eastwood) cloîtré chez lui depuis des années, une chanteuse (Alexandra Daddario) et toute une galerie de personnages secondaires représentatifs du meilleur et du pire de l’être humain.

Loin de l’épidémie actuelle de COVID-19, ce «Phénix» a-t-il un quelconque intérêt? Non, la qualité globale n’étant pas au rendez-vous. On sent le scénario facile et le message final d’un positivisme sirupeux qui détonne avec l’apocalypse précédente. Les amateurs du genre regarderont donc ce long métrage de 90 minutes d’un œil paresseux en se demandant s’il n’est pas un peu tôt pour capitaliser aussi peu subtilement sur la pandémie.

«Phénix» sera disponible en vidéo sur demande dès vendredi.

Note: 2,5 sur 5