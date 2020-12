Record de nouveaux cas en Ontario avec près de 2000 infections

L’Ontario a pulvérisé son record de nouveaux cas de COVID-19, jeudi, en s’approchant des 2000 infections par jour.

La province la plus populeuse au pays a déclaré jeudi 1983 contaminations supplémentaires pour un bilan cumulatif de 134 783 cas. La précédente marque quotidienne datait à peine de lundi alors qu’on en avait inscrit 1925 de plus. Il faut ajouter à ce portrait 3871 pertes de vie à ce jour, dont 35 morts au cours des 24 dernières heures dans cette province.

La ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, a à nouveau parlé d’un «point critique» pour sa province, signalant que les secteurs à surveiller sont toujours Toronto (+496 cas) et ses banlieues de Peel (+515) et de York (+208).

L’Ontario a annoncé jeudi qu’elle va commencer à vacciner le personnel de la santé œuvrant auprès des aînés dès le 15 décembre dans deux hôpitaux de la Ville Reine, mais un «très petit nombre de doses» sera alors disponible.

Au Québec, les autorités ont comptabilisé 1842 infections de plus et 33 décès, dont huit survenus au courant de la journée précédente. Le nombre d’hospitalisations a augmenté de quatre, à 848. Après le sommet de 2031 cas de samedi – alors qu’un problème informatique expliquait en partie ce pic –, les contaminations ont varié entre 1564 et 1842 au cours des six derniers jours.

«C’est à chacun de nous d’agir pour protéger nos proches et éviter que le virus continue de faire des victimes, a dit sur Twitter le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. On doit limiter nos contacts et continuer de respecter les mesures de santé publique.»

C’est à Montréal (+648 cas), en Montérégie (+207), dans la Capitale-Nationale (+193), à Laval (+134), dans Lanaudière (+129), en Estrie (+120) et en Mauricie/Centre-du-Québec qu’on a recensé le plus de nouvelles infections jeudi.

Le Manitoba a rapporté 292 nouveaux cas et 13 décès supplémentaires.

La Nouvelle-Écosse (+4 cas), le Nouveau-Brunswick (+4) et Terre-Neuve-et-Labrador (+1) ont aussi mis les chiffres à jour jeudi.

En après-midi, le Canada comptait 439 456 cas (+4127) et 13 064 décès (+86).

La situation au Canada

Québec: 158 310 cas (7382 décès)

Ontario: 134 783 cas (3871 décès)

Alberta: 73 488 cas (653 décès)

Colombie-Britannique: 39 337 cas (559 décès)

Manitoba: 19 947 cas (451 décès)

Saskatchewan: 10 899 cas (71 décès)

Nouvelle-Écosse: 1393 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 546 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 354 cas (4 décès)

Nunavut: 229 cas

Île-du-Prince-Édouard: 84 cas

Yukon: 58 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 439 456 cas (13 064 décès)