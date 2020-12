Rivière-des-Prairies: l’adolescent poignardé samedi rend l’âme

L’adolescent de 17 ans poignardé la fin de semaine dernière, dans l’est de Montréal, a rendu l’âme à l’hôpital, devenant ainsi la 25e victime de meurtre depuis le début de l’année dans la métropole.

La victime aurait été impliquée dans une violente dispute entre plusieurs individus dans la nuit de vendredi à samedi, à l’angle des rues Pierre-Chasseur et Barthélémy, dans le quartier de Rivière-des-Prairies.

Au cours de la bagarre, l’adolescent aurait été poignardé à une jambe. Il a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état critique par ses amis.

Le jeune homme avait à ce moment perdu énormément de sang.

Il aurait été maintenu en vie artificiellement jusqu’à mercredi soir, où son décès a été constaté.

Jusqu’à maintenant, six suspects ont été épinglés dans ce dossier, dont l’auteur présumé du meurtre. Les cinq autres pourraient également avoir joué un rôle dans le crime.

Le dossier a été soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui déterminera si des accusations seront portées ou non contre les six suspects.

Ce meurtre s’ajoute à une longue liste d’événements violents survenus au cours des dernières semaines dans ce secteur de la ville, ainsi que dans l’arrondissement voisin de Montréal-Nord.