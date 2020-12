Saguenay a-t-il besoin d'un deuxième pont?

Un deuxième pont est-il nécessaire à Saguenay? Le pont Dubuc pourra-t-il suffire encore longtemps à la tâche?

• À lire aussi: Des études géotechniques sous le Pont Dubuc à Saguenay

• À lire aussi: Nouvelles mesures de sécurité sur le pont Dubuc au Saguenay

• À lire aussi: Début des travaux sur le pont Dubuc à Saguenay

TVA Nouvelles a appris que Québec commande une nouvelle étude pour connaître les réponses à ces questions et pour identifier les besoins de mobilité entre les deux rives du Saguenay.

Ce mandat sera bientôt accordé après que la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, eut obtenu l’assentiment de son collègue des Transports, François Bonnardel, sept ans après le feu qui avait fait des dommages importants au pont Dubuc en décembre 2013.

«On a eu le feu, il y a sept ans et imaginez, sept ans plus tard, s'il y a un autre feu ou une autre problématique, il faut encore faire le tour par Shipshaw», a déclaré jeudi la ministre Laforest qui, avec cette étude, honore un engagement électoral de la campagne de 2018.

En 2015, l'étude Destination était demeurée incomplète. Aujourd'hui, celle qui est aussi députée de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans le comté de Chicoutimi lance les appels d'offres pour une étude sur les besoins de mobilité entre les rives nord et sud du Saguenay.

«On va vraiment avoir une image parfaite de notre région avec tout le transport qu'on a, a estimé Mme Laforest. On va travailler aussi avec le transport en commun parce que, ce n'est pas normal, sept ans après, d'être encore obligé de faire le tour par Shipshaw si on a une catastrophe.»

L'étude durera deux ans et se penchera, entre autres, sur les besoins socio-économiques, mais surtout sur le débit de circulation sur le pont Dubuc.

«Chaque été, on rénove le pont. On l'améliore, mais en même temps, le nombre de voitures augmente vraiment. Je ne veux pas attendre dans 10 ans, à savoir, si on aurait dû vérifier. Est-ce qu'il y a trop de véhicules sur le pont? Avec le camionnage, il faut aussi vérifier», a expliqué Andrée Laforest.

Les experts devront également étudier l'état actuel du pont. La représentante à l’Assemblée nationale espère obtenir des réponses avec cette expertise. «Notre pont, est-ce qu'il est capable de continuer des années et des années à recevoir autant de véhicules? Parfois, on parle de 50 000 véhicules, 60 000 véhicules (par jour). Ça nous prend le débit exact et aussi, notre pont, est-ce qu'il est en bon état pour plusieurs années?»

Et l'étude devra répondre à la plus grande question, est-ce que les besoins sont là pour un nouveau pont sur le Saguenay?

«C'est une étude sur les besoins. Quand l'étude sera terminée, si les besoins sont là, oui, il y aura une recommandation dans ce sens-là. On va attendre que les travaux commencent, a précisé la ministre. Combien de fois on est en attente de traverser le pont à 17 h ou 17 h 30? Est-ce que notre pont est suffisant? S'il est suffisant, parfait, mais on va la savoir avec le résultat de cette étude-là.»

La ministre Laforest promet que, dans l'étude, les populations de municipalités comme Saint-Honoré, Falardeau et Sainte-Rose-du-Nord seront consultées. Les gens de Saint-Jean-Eudes, où un tracé pour un futur pont a déjà été avancé dans le passé, seront également rencontrés.