Uber demande un accès prioritaire au vaccin pour ses chauffeurs

Le patron d'Uber a demandé jeudi aux États américains d'accorder aux conducteurs de voitures avec chauffeurs (VTC) un accès prioritaire aux vaccins contre la COVID-19 qui seront bientôt distribués dans le pays afin qu'ils puissent ensuite aider à le distribuer.

Vaccinés, les chauffeurs pourront plus facilement acheminer les agents de santé et autres particuliers chez le médecin, le pharmacien ou à l'hôpital, fait valoir Dara Khosrowshahi dans une lettre envoyée aux gouverneurs américains et consultée par l'AFP.

«Je vous encourage à prendre en compte la nature essentielle de leur travail», y écrit-il.

Uber avait déjà envoyé début décembre, dans le cadre d'une consultation publique engagée par un comité consultatif sur la vaccination aux États-Unis, une missive demandant à ce que les chauffeurs soient inclus dans les premières phases de la vaccination.

«Un accès précoce à un vaccin aiderait les chauffeurs et les livreurs à continuer de jouer leur rôle essentiel tout en réduisant le risque de contracter par inadvertance, ou éventuellement de transmettre, le virus», y soulignait M. Khosrowshahi.

Dans la mesure où la distribution des vaccins représente un défi logistique, les chauffeurs d'Uber pourraient aider en transportant les personnes devant se faire vacciner et en fournissant des informations pertinentes sur son application, assure le responsable.

Les autorités américaines ont déjà décidé que les professionnels de santé ainsi que les maisons de retraite seraient prioritaires mais n'ont pas encore établi d'ordre pour les phases suivantes.